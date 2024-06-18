死亡人數年減近4成…新冠降3名 今年估15名外

一一二年國人十大死因報告中，新冠肺炎死亡人數八九六二人，排名第六，與前一年的一萬四六六七人相較，足足減少五七○五人、減幅近四成，其中以六十五歲以上族群死亡降幅最多。疾管署估計，今年年初至今，新冠肺炎死亡約一千多人，預估一一三年死亡人更低，排名應不會落在前十名，甚至可能被擠出十五名之外。

疾管署最新統計，上周新冠肺炎中重症住院個案為三二六例，較前一周增加二成五，每十萬人感染者約一點五三人，超過每十萬人一點四七人的流行閾值，超過警戒值，因此進入第六波疫情。發言人曾淑慧表示，此波疫情逐漸緩升，預估八至九月達到疫情高峰。

曾淑慧指出，全球正面對第六波新冠疫情襲擊，今年年初第五波高峰時每周的中重症者約七百多人，而目前則為三百多人，代表疫情還將往上走。

曾淑慧說，第六波疫情再起，國人對疫苗接種卻已麻木，全國ＸＢＢ新冠疫苗接種率為百分之十二，五歲以下僅百分之五，六十五歲以上則為百分之廿，均偏低。籲國人盡早接種，如有呼吸道症狀應使用快篩試劑，確診後就醫，依病情需要服用抗病毒藥物。