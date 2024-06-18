增幅為10大死因之冠…疫後免疫負債 1.6萬人死於肺炎

衛福部公布「國人最新十大死因」，肺炎名列第三，一一二年共一萬六七○二人死於肺炎，創下有史以來新高紀錄，與前一年相較，增加一成六，在前十大死因排行中，位居漲幅之冠。醫師提醒，疫後免疫負債，導致呼吸道疾病大增，加上台灣人口老化，肺炎感染後的致命風險將愈來愈高。

台北榮民總醫院胸腔部部主任陳育民表示，不管國內國外，肺炎均為十大死因排行的前段班，疫情過後更是如此，原因在於免疫負債。歷經二、三年的勤洗手、戴口罩、保持社交距離等防疫生活，解禁之後，流感、腸病毒等就診數大幅攀升，流感所引起的細菌性肺炎、病毒性肺炎個案也隨著增加，嚴重危及幼兒、老年人等免疫力較差族群。

與一一一年相較，一一二年各項死因中，以肺炎致死的增加幅度最高，高達百分之十六點六，至於新冠肺炎則一口氣降低了百分之三十八點九，此消彼長，肺炎死亡人數已比新冠肺炎多出七千多人。

陳育民指出，國內各項防疫措施鬆綁後，許多不被大眾認識的疾病大舉入侵社區，除了流感病毒之外，另有呼吸道融合病毒、慢性阻塞性肺病。前者傳染力極高，感染後容易引發細支氣管炎、肺炎；後者如果急速惡化，則將引發急性肺炎，只要診斷為肺炎，均需住院治療、觀察。