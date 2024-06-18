癌症死亡排行…肺癌破萬死 肝癌時鐘變慢

一一二年國人十大死因排行，癌症仍占據首位，連續四十二年蟬聯榜首，去年五萬三一二六人死於癌症，平均每四人死亡中，就有一人因腫瘤而死。進一步分析十大癌症排名，肺癌死亡人數達一萬○三四八人，成為唯一破萬人死亡的惡性腫瘤，遠高於第二名肝癌的七七二四人、大腸癌六七九一人。

一一二年十大癌症死亡率依序為肺癌、肝癌、大腸癌、女性乳癌、攝護腺癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、卵巢癌，與前一年順位相同。如與一○二年比較，胰臟癌、攝護腺癌、卵巢癌等順位明顯上升，國健署副署長賈淑麗說，這三種癌症排名上升，共同風險因子為肥胖，國人務必飲食均衡，控制體重。

衛福部統計，去年五萬三一二六人死於癌症，男性三萬一八八五人，女性二萬一二四一人，合計占總死亡人數百分之二十五點八。如與一一一年五萬一九二七人相較，增加一一九九人，這也讓癌症死亡時鐘快轉，一○九年為十分三十秒，到了一一二年，則為九分五十三秒，四年內縮短了三十七秒。

肺癌、肝癌嚴重威脅國人健康，連續四十四年盤據癌症死亡排行前兩名，但近年來，肝癌死亡時鐘愈走愈慢，一一二年平均一小時八分二秒一人死亡，較一一一年慢了卅秒，而慢性肝病及肝硬化已在一一一年掉出十大死因，退到第十一名，一一二年更往後退至第十二名。衛福部統計處處長李秋嬿表示，慢性肝病及肝硬化死因排名連續二年下降，代表肝癌篩檢已獲顯著成效。

被喻為「癌王」的胰臟癌，連兩年擠進前十名，一一二年死亡人數二八七九人，較一一一年上升百分之四，連兩年都是第七名，北榮胰臟癌治療暨研究中心主任石宜銘表示，罹患胰臟癌人數看似不高，但死亡率超過八成，主因為太晚確診，癌細胞轉移擴散，已無法手術治療。

石宜銘指出，國人罹患胰臟癌的原因與飲食西化、生活習慣改變有關，例如，攝取過多的紅肉，以及高糖、高鹽、高脂肪等食物，建議先從飲食著手，年逾六十歲，應每一至二年接受肝功能、膽道功能檢查，再加上相關腫瘤標記以及腹部超音波輔助診斷，如有家族史、抽菸、慢性胰臟炎及糖尿病患者，應考慮定期做高階影像檢查，以期早期發現病灶。