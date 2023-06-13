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薛承泰：3大原因造成超額死亡

聯合報／ 記者邱宜君／台北報導

衛福部公布去年十大死因，新冠肺炎為第三名，共一萬四千多人死於新冠。外界關切疫情期間的超額死亡，估計八千多人屬於非新冠超額死亡。對此，社會與人口學專家，退休台大教授薛承泰表示，這八千多人可能死因有三，分別為「醫療資源排擠、延誤重症就醫」、「死於新冠，但未被通報」、「大規模接種疫苗可能帶來的影響」。

疾管署副署長羅一鈞表示，「經濟學人」公布二○二二年台灣「超額死亡」數據為二萬二八五二人，跟這次調查年增二萬四二六六人相較，去除人口老化等因素，兩者差不多。

薛承泰表示，疫情三年多以來，除了傳染病之外，並無其他重大天災人禍，超額死亡計算單純，即選定疫情發生前一年作為基期，再扣除人口老化帶來的死亡人數，通常約兩千人，即為去年超額死亡數。此外，超額死亡數扣掉確定通報死因為新冠肺炎者，餘數就是疫情下的間接死亡。

薛承泰分析這八千多人三大可能死因，首先醫療資源排擠，延誤重症就醫所帶來的死亡。再者是死於新冠，但沒有被報告出來，這些人可能不曾被通報，或被通報，治療後返家後病情惡化死亡。第三則是大規模接種疫苗可能帶來的影響，目前新冠疫苗研究及臨床試驗資料有限，值得好好分析探討，作為未來精進疫苗研發的基礎。

台大公衛教授詹長權強調，許多與疫情有關的死亡個案是沒被報告、通報的，世界各國除了計算新冠相關的報告死亡數，還會分析精算超額死亡，現在已有很好統計方法，政府不能總是引用「經濟學人」數字，也該自己深入分析。

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