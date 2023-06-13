詹長權：新冠是不該死的傳染病

衛福部公布去年十大死因，新冠肺炎為第三名，而台大公衛教授詹長權去年就精準預估此現象。詹長權表示，去年估計新冠死亡人數一定會進入前十名，他數度發布死亡數據分析，提出建設性建議，但指揮中心卻說他「打擊士氣」。

在防疫時期，詹長權常扮演著「逆時中」角色，例如，二○二○年三月，當時國內兩位同校生確診新冠肺炎，出現首例學校全校停課。當時詹長權建議，應要宣布社區傳播階段，而指揮官陳時中卻認為「境外多於本土案例」，還不到社區傳播階段。

二○二○年八月時，國內陸續出現新冠肺炎境外移入患者，當時一名美國境外移入個案，在沒有症狀下接受彰化縣衛生局篩檢後確診，當時陳時中下令調查，而詹長權卻大讚彰化縣衛生局跟上世界公衛主流。

今年二月，詹長權在臉書發文，批評中央流行疫情指揮中心前指揮官陳時中和王必勝「不聽他的建言」，錯失降低Omicron死亡率的機會。

「新冠疫情最重要的數字，就是死亡數。」詹長權昨表示，因為有疫苗、有藥物，新冠肺炎是「不該死的傳染病」，但若不能即時根據數據，分析檢討政策，例如疫苗接種策略或用藥指引，那就等於「放著它每個月這樣死」。