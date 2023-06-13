口腔、大腸癌篩劇降 死亡數恐增

衛福部公布二○二二年癌症死亡人數為五萬一千多人，占總死亡人數四分之一，八成七為五十五歲以上族群，國健署副署長賈淑麗表示，相較於新冠疫情爆發前一年、二○一九年，去年接受四癌篩檢人數少了百分之十四，約七十二萬人中斷篩檢，又以大腸癌和口腔癌下降幅度最大，這已反映在死亡數字。

國健署統計，每一○○個糞便潛血反應檢查約發現七個陽性，每廿二個陽性個案就有一人大腸癌，但去年大腸癌篩檢較二○一九年減少百分之十三點五。

台大醫學院健康管理中心主任邱瀚模表示，部分漏掉篩檢的病人癌症病程繼續進展，即使拉高今年篩檢率也沒有用了，預期未來罹癌人數及死亡人數均會增加，耗費更多醫療資源，屆時外科和腫瘤科病房可能人滿為患，也只能收拾殘局。

癌症死亡時鐘快轉3秒 製表／元氣中心

受疫情影響，公費癌篩中的口腔癌降幅最大，賈淑麗表示，因需目視口腔，在疫情期間無論民眾或醫師對此動作感到憂心，擔心染疫，因此，去年降幅高達五成。至於乳癌和子宮頸癌篩檢，去年分別也減少百分之二到九，所幸疫情趨緩後逐漸回穩，口腔癌和大腸癌回穩速度則較慢，令人擔憂。

癌症連續四十一年為國人第一死因，而肺癌死亡率排名第一，台灣肺癌學會理事長、桃園長庚醫院院長楊政達表示，肺癌初期難以早期發現，等到咳嗽不止，就醫檢查時，已是肺癌晚期；且肺癌易轉移，即使原發腫瘤僅一公分，癌細胞可能已隨著血液轉移到肝臟、骨骼、腎上腺等，「這是肺癌腫瘤特性，也是可怕的地方」。

楊政達表示，部分標靶藥物可有效治療肺癌，但會產生抗藥性，新藥雖陸續問世，卻沒有健保給付，藥價昂貴，一個療程需要十多萬元或數十萬元，病人無法負擔，只能回到傳統化學治療，這正是肺癌為國人癌症首要死因的關鍵。

楊政達指出，國健署去年七月起推動高風險對象接受低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ）篩檢，雖實施未達一年，但已找出不少早期病人，幾年後可望看到肺癌死亡人數下降。