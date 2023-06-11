濫訴難遏阻 民事新案一年直逼130萬件

國內有父子檔二○一八年被判應繳五千元電信費用，引發一連串訴訟，父子兩人過去五年在北部某法院累計共提逾一萬五千件民事訴訟，另外還頻聲請訴訟救助，行政法院光今年一至四月接獲這家人的案件就超過五百件。

司法改革國是會議於二○一六年底召開時，曾對國內濫訴問題多所討論，雖未作成決議，但要求司法院與法務部在一年內提出防杜濫訴的具體方案，六、七年過去，沉痾卻尋不著良方。

法務部在重要地檢署設置立案審查中心過濾濫訴案，但刑案件數一年多過一年；司法院修正民事訴訟法裁罰濫訴者，但名下無財產又愛告的人根本不怕。

法界人士指出，憲法雖保障人民訴訟權，但常出現惡意或本於不當目的浮濫提起訴訟者，排擠其他人使用司法資源空間。

濫訴個案除上述的一家人外，曾有名九旬老翁在五年內提六千八百多件行政訴訟，前年底法院案量驟減，後來才知道因老翁已辭世。

近年全國法院民事一年新收案件直逼一三○萬大關，以二三○○萬人計算民事案件占我國總人口比，等於每年約十八、十九人中就有一件民事新案件，但真有這麼多國人因民事糾紛上法院嗎？有多少案件是特定人濫訴？

民事訴訟法前年修正，增訂處罰條款，對基於惡意、不當目的提告者，法院可對原告、法定代理人、訴訟代理人處十二萬元以下罰鍰，訴訟相關費用由濫訴者負擔。

新制上路後，從二○二一年三月起至今年二月，各地院以「起訴基於惡意、不當目的或有重大過失」為由裁罰的有四件，以「事實上或法律上之主張欠缺合理依據」開罰的廿九件，但效果卻有限，以前述曾提告逾萬案的一家人為例，法院曾數度開罰十二萬元，仍無法讓他們停止提告。

八月十五日將上路的行政訴訟新制，除同樣對明顯濫訴者可視情節裁處十二萬以下罰鍰，更擴大處罰範圍。司法院行政訴訟及懲戒廳表示，為避免真正有需要的當事人受到排擠、降低效能，參考民事訴訟法處罰濫行起訴、上訴外，連同濫行聲請、聲明、抗告和提起再審等也一併開罰，施行後應有一定嚇阻作用。

不過，司法院民事廳表示，法院裁定或判決駁回、裁罰濫訴者，當事人還是可能反覆提告，法院裁定罰鍰還須強制執行程序才能達到制裁效果；英美法系有「限制令」，有人建議可仿效，但我國為大陸法系國家，若引進得謹慎評估。民事廳表示，這個議題涉及人民訴訟權，法院也不宜輕易就認定常提告的人就是濫訴。