新聞眼／基層司法官賣肝 濫訴何時休？

六年多前在司改國是會議分組討論期間，「濫訴」問題就被視為國內司法一大痛點，也決議要司法院與法務部在一年內提出解決方案，結果迄今仍對濫訴問題毫無解決之道，濫訴不但讓對造當事人疲於應訴，也大量增加法院不必要的負擔。

各級法院去年度新收案件數達三百四十五萬件，其中民事占百分之卅七點三，強制執行占四十七點二。民事訴訟法二○二一年修正，對濫訴者設有駁回訴訟、裁處十二萬元以下罰鍰規定，行政法也有濫訴罰則，惟獨刑事案件沒限制。

最高法院前院長吳燦卸任前大嘆：法官是賣肝的工作；基層檢察官更是如此，從今年檢察官的離職潮再創新高，可見一斑。除大環境不佳，基層司法官都是案牘勞形，除平日加班外，周末也要加班，在在顯示工作量已超過負荷，這也是人力大量出走的關鍵。

檢察官身為刑案偵查主體，第一線過濾案件，面臨大量濫訴案件的情況更為嚴重。尤其選舉期間，各方政治人物互告，若無相當證據或是因為屬於言論自由範疇時，多不會起訴，案件自然不會進法院，但有法官認為檢方是否濫行上訴，有檢討必要。

台灣高等法院林孟皇指出，檢方針對無罪案件提起的上訴，高院改判有罪的比例不到二成，質疑是濫行上訴。然而，主要原因是高檢署檢察官的蒞庭是否確實，將影響案件最終結果，以往高檢署都是人形立牌，檢察官都以三本書（即起訴書、一審判決書、上訴書）為依歸，鮮少認真看卷。

尤其現在都採電子卷證，多數二審檢察官不習慣閱讀電子檔案的卷證，蒞庭時也不會打開設置在法庭上的電腦畫面，形成辯護律師與二審公訴檢察官實力懸殊情形，許多案件一審有罪卻在二審改判無罪，或一審無罪在二審也難以翻盤。

但不論如何都是扣一審起訴檢察官的分數，二審檢察官完全沒任何承擔，難讓二審檢察官認真蒞庭，如此不合理的制度，早該有所檢討及變革，法務部應好好檢討，提出有效的解決方案，而不是只是呼口號，累死基層檢察官。