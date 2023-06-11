憲法法庭收案 不受理比率96%

濫訴怪象壓縮正常國人使用法院資源，憲法法庭也面臨類似困境。憲法訴訟法去年一月上路，至今年三月底共收了五一三○件聲請案，結案四○五八件，從新制收案類型看，多是人民聲請案，但不受理的比率，高達百分之九十六點九。

憲法法庭書記廳廳長許辰舟表示，憲法法庭希望是「全民的法院」，因此對聲請未多做限制，既沒有收取裁判費，若未進行言詞辯論，也沒強制律師代理，也沒有參考德國處罰濫訴之人。

在憲法訴訟法施行前，即有數名民眾一再聲請釋憲，曾批總統府、行政院、立法院未盡遵循憲法制定法規義務的彭姓男子，在舊制大法官事件審理法時期就聲請釋憲一九九次，新制不過施行一年多，他已提了一二三案。

憲法法庭是蔡政府及司法院口中宣稱司法改革重大里程碑的重要成就，但實務上定位「混沌」，許多人都將它視為第四審，在一般判決確定後改向憲法法庭尋求救濟，試圖翻案，不少民眾打官司三審敗訴，就持續告上憲法法庭。許辰舟指出，很多人不清楚憲法法庭不能審「事實」，使得收案數攀升。

但案子提得多，是否等於濫訴？謝姓受刑人三不五時就聲請釋憲，但在如麻的聲請狀中，大法官還真的依他的聲請作出司法院釋字第七五五號「受刑人司法救濟案」、七五六號「受刑人秘密通訊與表現自由案」兩號解釋，影響受刑人權益重大、不能小覷，卻也更「激勵」他繼續聲請釋憲。