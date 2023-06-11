名人、選舉官司多！ 選前呼天提告 選後無聲撤告

檢察官身為刑案偵查主體，同樣面臨大量濫訴案件，包括選舉期間各方政治人物互告，若無相當證據多不會起訴、進入法院，讓刑事庭法官免於龐大濫訴案件壓力；但也有法官點名檢方是否濫行上訴，同樣有檢討必要。

法院民事庭、行政法院都有民眾大量提告、濫訴的案件壓力，刑案的濫訴壓力則多在檢方身上，除了近兩年暴增的詐騙案外，檢方還有不少直接向檢察長信箱檢舉、但缺乏證據的案件，有人甚至一告再告，不少檢察官都有經驗，手上案子還沒結，又重複收到同一人提出的一連串檢舉案。

每逢選舉，各路候選人幾乎都免不了到各地檢署對特定人士或對手提告，尤其台北地檢署更是「熱門場地」，但許多案件欠缺證據，選前呼天喊地提告，選後無聲無息撤告，不足為奇。

愈有名者、或官位愈大，挨告機率也愈高。前總統馬英九從政生涯中，最高紀錄曾被告發三百餘件官司，其中絕大部分案件，檢方查無不法簽結。

檢方雖把關大多數無證據刑案免於進入法院，但有時堅持對無罪案件一再上訴的作法也遭法官質疑。

過去曾發生有更生人備案遭人偷甘蔗，結果反被告誣告，一審獲判無罪但檢方上訴，二審雖駁回，不過判決書還沒寄出，當事人已去世，生前來不及獲清白。