新壽董座 傳魏寶生將接任

新光金控經營權大戰落幕，高層人事布局仍未完待續。彰化銀行前董事長陳淮舟接下新光金董座後，新光金大股東吳東進的二女兒吳欣儒在深夜請辭新光金總經理。對於金控總座及子公司人事布局仍眾說紛紜。

最新消息傳出，富盛證券投顧副董事長魏寶生可望出任新光人壽董事長或新光金控總經理，相關人事案最快在本周就會定案。

金融業資歷深厚的魏寶生，曾任金管會保險局長、凱基銀行董事長、美亞產險董事長、友邦證券董事長、友邦證券投顧董事長、金管會保險局長等職。魏寶生執掌過證券、銀行、產險、投顧等公司，迄今卻還沒擔任過人壽公司的董事長，消息人士說，以「寶哥」的資歷和輩份，接下新壽董事長、新光金控總經理職務對外界而言並不意外。

據了解，魏寶生在工作上向來以專業經理人自居，即使過去擔任「董事長」職務，但因上有母公司控股，不必直接觸碰大股東之間股權的問題，因此傳出的「新光人壽董事長」、「新光金控總經理」，都符合他個人對自己向來的工作定位。

陳淮舟出任新光金董事長，跌破一堆人眼鏡，不過上周五傍晚選後第一次董事會，卻傳出吳東進派的四席一般董事都沒有開會，唯一出席的一席獨董許永明，則對於董事長的推舉，當場口頭表達棄權。消息人士指出，看來改選後的和平共治，並沒有想像中那麼和諧。

消息人士表示，陳淮舟出任董事長，被外界視為，這代表未來將加速推動台新金與新光金的合併，市場雖然傳出三年後才會啟動合併，不過從這次董事長的推選，預料合併的時程恐怕會比市場預期還要快。

對於陳淮舟接任新光金董座，金管會表示，陳淮舟是由公司股東會選出董事、再由董事選出董事長，是合法選出來的董事長，金管會尊重公司自治，他即日起就可執行董事長職權。但公司必須要十日內報金管會認可，類似事後備查。

至於吳欣儒請辭後，新光金尚未指定代理人選，金管會指出，一般公司在總經理休假時，都會有代理人，就看新光金內部是請誰代理，代理人選不須金管會同意。但若新光金接下來決定總經理人選，其資格條件必須金管會審核通過才能上任。

新任新光金董事長陳淮舟過去曾代表台新金出任彰銀董事長，外界認為陳淮舟背後就是台新金董事長吳東亮，接下來將會推動新光金與台新金合併。對此，金管會官員表示，這是假設性問題，金管會對於金融機構合併採中立立場。