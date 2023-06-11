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新光、台新併 關鍵在增資計畫

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

新光金變天之後，改革派九日迅速清理戰場，選出曾任台新金總經理、彰化銀行董事長的陳淮舟擔任新光金董座。陳淮舟向來是台新金董座吳東亮左右手，推動台新併彰銀雖功敗垂成，由他出任新光金控董事長，宣示意味明確，代表將迅速推動兩家金控的合併。

接下來新光金新董事會的合體，相較於公司派當選的名單，除吳欣儒之外，包括陳俊宏、李增昌，賴慧敏全都是專業經理人背景，改革派所當選的董事名單，除了陳淮舟與魏寶生外，幾乎超過三分之二都是新光金三大家族吳家、洪家、林家的成員。

由此顯見，改革派希望董事會仍以三大家族為核心，在董事會裡由三大家族討論及達成協商來推進未來各項重要的議案，包括未來新光金控為新壽辦理現金增資，以及台新金與新光金兩大金控合併案的推動，均希望三大家族能透過董事會的參與來凝聚共識。

新光金近年經營績效不佳，今年虧損已擴大至逾九十四億元，股價長期處於八、九元，成了雞蛋水餃股。

台新金經營不錯，強項在消費金融，兩家金控合併後具互補效益，台新缺的是壽險，剛好有老牌的新光人壽可補強。

改革派擁有三分之二多數，具有在董事會推動合併、強渡關山的力量，主管機關是否介入亦是一個重要觀察點。

但從兩大方向，可看出政府並不介意新光金經營權易主，如同金管會主委黃天牧所言：「尊重市場機制」，也因此此次改革派在委託書徵求上不只放手一搏，且在徵求通路上「滴水不漏」，連以前「互相對打」的公股券商包括台銀證券、第一金證券、兆豐證券、合庫證券，全被改革派簽為徵求通路，僅華南永昌證券因和吳東進家族具姻親關係，而支持公司派。

但這不代表選後金管會就不會干預。首先，高層人事的准駁是金管會手上利器，正因如此，改革派在推新任總經理及銀行、人壽董事長時，也將從嚴檢視人選資格。

另一個金管會重視之事，就是新光金的增資，改革派能否提出讓金管會滿意的金控及人壽現金增資計畫，才是改革派「完勝」新光金經營權之後，面臨的最大挑戰。

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