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新光金總座 魏寶生、林瑞雲呼聲高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
新光金改選變天，前總經理吳欣儒上周五閃辭，也讓新總經理由誰出任成為話題，兆豐產險前董事長林瑞雲（圖）、保險局前局長魏寶生是呼聲極高的兩位人選。本報資料照片
新光金改選變天，前總經理吳欣儒上周五閃辭，也讓新總經理由誰出任成為話題，兆豐產險前董事長林瑞雲（圖）、保險局前局長魏寶生是呼聲極高的兩位人選。本報資料照片

新光金改選變天，前總經理吳欣儒上周五閃辭，也讓新總經理由誰出任成為話題，兆豐產險前董事長林瑞雲、保險局前局長魏寶生（圖）是呼聲極高的兩位人選。本報資料照片
新光金改選變天，前總經理吳欣儒上周五閃辭，也讓新總經理由誰出任成為話題，兆豐產險前董事長林瑞雲、保險局前局長魏寶生（圖）是呼聲極高的兩位人選。本報資料照片
新光金控總經理吳欣儒九日在新光金改選落幕當晚閃電辭職，據了解，新光金控新任總經理人選，改革派一方已有口袋名單，最快本周明朗。

兩位呼聲最高的口袋名單人選，一是先前盛傳被吳東進派屬意出任新光金董事長的前保險局長、凱基證券前董事長魏寶生；另一位則是兆豐金控首席副總，同時兼掌兆豐創投董事長、當過兆豐產險董事長多年的林瑞雲。

對於吳欣儒辭去總經理，外界不感意外，認為這應是雙方協商後，吳欣儒的選擇。因為既然改革派已取得三分之二絕對多數，經營掌握絕對實權，吳欣儒若續任總經理，能發揮的空間有限，倒不如專注擔任董事，在董事會裡發揮監督改革派運作的職能。

知情人士透露，改革派這次在董事名單上開出的三位候選人魏寶生、賴進淵、林瑞雲三人：「都不是擺好看的！」而是真有任用，這三人業界經歷相當厚實。例如賴進淵出任台中銀行董事長前，曾任新光銀行總經理長達六年，更從兆豐銀行基層一路做到主掌海外及授信業務的副總。

林瑞雲同樣出身兆豐金，且出任兆豐金控首席副總長達十年，對於金控旗下銀行、證券、產險、創投、票券等子公司管理與協調瞭若指掌。除了兆豐創投，她也出任兆豐產險董事長多年。

魏寶生是三人之中，唯一此次改選當選董事者，儘管在董事改選時配票，魏寶生的票數在所有改革派當選候選人得票中，仍非位居前列。但因魏寶生集銀行、保險、證券三方產官學界實務經驗於一身，未來也能作為經營權「改頭換面」的新光金，與監理機關金管會溝通的重要橋梁。改革派對魏寶生出任要職仍有高度期待，除屬意由魏寶生接任新光人壽董事長，他也被視為接替吳欣儒出任總經理的優秀人選。

林瑞雲因前述資歷，在規畫金控總經理人選時，同樣被列入考量，倘若林瑞雲出任新光金控總經理，屆時應為專任總經理。魏寶生若出任金控總經理，則以金控總經理兼任新光人壽董事長機率較高，但仍視魏寶生本人意願而定。

證券子公司人事案本周也將確定。新光金旗下子公司元富證券董事長陳俊宏，由於也是券商公會理事長，獲留任機率較高。

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