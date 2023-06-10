新聞眼／防股臨會攪局 兩派全力攻獨董

新光金此次經營權之爭，除了改選前後，兩派人馬不斷隔空交鋒，雙方在配票權數的安排更是精彩。其中有二個觀察點，其一是陳淮舟在一般董事裡，是改革派中最高票當選者，即已為接下來獲選為金控董事長埋下伏筆；其二是不論公司派及改革派，全部都重押獨董席次，也因此前三位最高票，全部都為雙方所推派的獨董代表，之所以如此，證交法修法是最重要的關鍵。

法界人士透露箇中玄機，因為在此次證交法修法之後，以前只要一個獨董就能發動召開股東臨時會，但修法後，須是審計委員會通過才能召開股臨會，也就是一定得拿下三分之二的獨董席次，才能在審計委員會取得主導權。因此兩派人馬在配票上，全部都集中火力猛攻獨董席次。

改革派在爭取總席次三分之二過半時，不忘卯足全力同時爭取審計委員會三分之二席次，而公司派在力爭六席席次時，也同時集中火力配票在獨董席次上，就可看出獨董席次的重要性，甚至比起一般董事更高。在獨董爭取時同樣由改革派勝出，多位法界專家認為，這意謂未來不論在金控及子公司經營團隊高層人事的安排，或是其後再啟動台新金與新光金的「金金併」，改革派都已掌握「程序優勢」。

金控董事長由陳淮舟出任，而非擁有保險、證券、銀行等「三合一」資歷的魏寶生出任，其實早在改選結果揭曉，陳淮舟以自然人身分衝一般董事第一高票時，就已埋下伏筆，具有十足的「宣告」意味。至於吳欣儒在一般董事裡同樣為公司派最高票，亦有十足象徵意味。

陳淮舟一直都是吳東亮左右手，同時他曾出任台新金控總經理，之後又當彰銀董事長，未來在推動新光金及台新金合併議題上，已被改革派視為是最佳人選。陳淮舟自然人的身分，反映改革派亦希望向外宣達陳淮舟出任董事長將秉持「超然」立場。不過他濃厚的台新金色彩，未來在討論台新金與新光金合併時，能否取信於吳東進派，甚至於外資股東的支持，仍會面臨更多挑戰。