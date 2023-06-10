新光金總經理吳欣儒辭職 和解添變數

新光金控由改革派大獲全勝，新任董事長也由改革派代表、台新金色彩濃厚的陳淮舟出任金控董座，但昨日深夜新光金公告現任總經理，也是吳東進二女兒吳欣儒請辭總經理職務，並公告出席董事會獨董許永明在投票董事長時，其實棄權，不僅引發外界更多聯想，兩方人馬未來能否真正的「和平共治」，也更受外界矚目。

吳欣儒辭去總經理職務，主要和改革派希望重新指派總經理有關。在董事會屆期之後，能否續任，本來就得由新董事會重新指派，因此吳欣儒先辭去總經理職務，無論是改革派在高層人事安排上更有彈性，且若她未能續任總座，也有台階可下。另有一說，她也有被選為金控副董事長的可能性。

據了解，銀行、證券兩家子公司人事案下周也將確定，目前以台中銀行前董事長賴進淵、曾任保險局長魏寶生，分別出任新光銀行、新光人壽董事長呼聲最高。至於元富證券董事長陳俊宏，由於本身也是券商公會理事長，因此獲留任機率較高。

昨日開票結果出爐，賴進淵未獲選董事即引來外界關注，對此賴進淵僅以「成功不必在我」來回應，但據最新消息，他已獲內定為新任的新光銀行董事長人選；另一方面，原本外界認為出任新光金董事長可能性最高的魏寶生，據悉，改革派其實屬意由他接任新光人壽董事長，但必須視魏寶生個人意願而定。

此外，據了解，目前公司派所獲選的五席董事裡，除了獨董許永明之外，目前四席法人董事也有再更換一或二席代表人的可能性，其中以先前未在此次改選董事名單，但為現任新光金董事及新壽駐會常董的林伯翰，在更換法人代表時出任董事的可能性最高。

改選後，外界更關注的是原本對立的公司派及改革派，會否真能走向「和平共治」？據側面了解，雙方要能互信，恐怕還得經過重重考驗。其中，對改選後首場董事會的召開是否直接在昨天傍晚登場，雙方意見就不同，公司派認為在法定十五天內完成召開董事會選出新董事長即可，改革派則認為應在昨天就開董事會選出新任董事長。

公司派四席一般董事缺席，也被解讀為表達不滿，最後原公司派僅留下獨董許永明前去出席，但卻投下棄權票，吳欣儒更直接辭去總經理職務，據了解許永明在董事會上表示希望未來真能做到「和平共榮」。雙方在首場董事會就冒出火藥味，未來兩派人馬能否和平共治，備受考驗。