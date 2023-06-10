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二大關鍵 洪士琪陣營拿下新光金江山

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

打著改革旗號挑戰新光金經營權的大股東洪士琪陣營昨（9）日如願以償，以三分之二絕對多數席次拿下新光金經營主導權，由於洪士琪派以委託書優勢輾壓吳東進派，加上配票策略成功，採取獨董高額配票、一般董事平均配票，拿下十席。

新光金今年改選應選12席一般董事、三席獨立董事，由於洪士琪派與吳東進派爭奪經營主導權，昨天股東會出席率高達85%，最終由洪士琪派取得包括兩席獨立董事在內共十席董事，居三分之二絕對多數勝出。熟悉台新金的金融圈人士表示，洪派順利囊括三分之二席次，可能是推舉台新色彩濃厚的陳淮舟出任董事長的關鍵。

股務專家分析，從得票結果來看，雙方陣營配票策略，吳東進派應是主打安全牌，以預估保四席上壘為主，因而拉高前四席當選者的得票權數，所以吳東進派獲得最高票的是吳欣儒；相對來看，洪派策略則是確保三席獨董占兩席優勢席次，因此其配票給予兩席獨董權數較高，換算當選權重拉高到8、9%水準，比起12席一般董事中當選權數最低的吳東進派候選人僅2.2%多要高出許多。

洪派因委託書徵求優勢輾壓吳東進派，因此扣除獨董高額配票，一般董事配票相對平均，大約當選權數比落在4%左右，洪派董事候選人中，屬於台新金董事長吳東亮的人馬、創始股東洪家與林家成員均在安全名單內。

吳東進 台新金 股東會

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