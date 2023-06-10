新光金變天 陳淮舟任董座

經濟日報／ 記者陳佩嘉夏淑賢戴玉翔／台北報導
新光金改選，由陳淮舟出任董事長。（本報系資料庫）
新光金改選，由陳淮舟出任董事長。（本報系資料庫）

新光金控昨（9）日股東會全面改選，最終由大股東洪士琪派取得十席董事，以三分之二絕對多數席次大勝，前董事長吳東進派僅獲得五席，經營權變天。

昨天新光金股東會後，傍晚召開董事會，推選曾任台新金總經理的陳淮舟，以自然人身分出任董事長，吳東進獲推為名譽董事長，被解讀為雙方未來維繫和平互動、尊吳東進為新光集團共主。

陳淮舟因其台新色彩濃厚，外界關注是否可能讓新光金與台新金合併議題，推進更為順暢？對此洪士琪、陳淮舟至昨晚截稿前均未對此回應。另外傳前金管會保險局長魏寶生可望出任新光人壽董座，不過，昨天董事會並未觸及各子公司董、總等經營團隊人事，新光金總經理吳欣儒則在深夜請辭。

洪士琪在昨天新光金股東會結束後，簡短發表談話表示，新光金自此踏上改革第一步，掌絕對多數席次是責任的開始，「承先啟後、任重道遠」，會繼續努力一步步向前邁進，也特別表彰現任經營團隊包括董事長許澎、總經理吳欣儒的辛苦，強調新光金的經營團隊是沒有問題的，改選後「大家仍是一家人」。

新光金股東會昨天歷經六個半小時結束，由於新光金改選提名爆炸，總計32席候選人搶15席董事，因此改選董事的計票時間就長達約一個半小時，最終洪派取得三分之二席次大勝。

新光金控 股東會 台新金

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