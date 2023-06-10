新光金變天 陳淮舟接董座 吳東進任名譽董事長

新光金昨日召開股東會完成董事會全面改選，改革派一舉拿下三分之二絕對多數席次，並且在下午直接召開董事會選任新董事長，其中彰銀前董事長、曾任台新金控總經理的陳淮舟更以黑馬之姿，以自然人身分出任新光金董座，而新光金前任董事長吳東進，亦獲選為名譽董事長，以此象徵改革派與公司派「大和解」。

洪士琪：新光這兩字不會有問題

新光金由改革派入主之後，預期將重啟台新金與新光金的合併大計。股東會後，改革派與原公司派，分別由洪士琪與吳東進出面發表選後聲明，透露出諸多玄機。洪士琪以「承先啟後、任重道遠」形容心境：「這是一個責任的開始」、「我相信我們團隊不會有問題，新光這兩個字也不會有問題」。

吳東進：本人感到遺憾但不意外

新光金昨完成董事會改選，改革派大勝新光金前任董事長吳東進（圖），亦獲選為名譽董事長。本報資料照片

失去經營主導權的吳東進，則在聲明中對改選結果表示，「本人感到遺憾但不意外」，更直指即使過程中得到多數外資實際股權的支持：「但畢竟這是一場委託書強壓實際股權的大戰，新光金控未來的治理基礎建立在委託書而不是實股之上令人憂心！」吳東進更直言，主管機關此次對委託書規則違反之現象視而不見：「日後可能造成秩序不可彌補的後果！」

新董事會成員未來「同治共治」

他在聲明中也指出，他在新光金控的持股將「沒有改變」，所提名之董事依然在董事會執行職務，繼續支持新光金的成長茁壯。他亦強調，依新光金股權結構，新董事會的成員「都是公司派也是改革派」，未來仍是「同治共治的局面」。

新光金昨上午九時召開股東會，歷時超過六個小時選舉，結果終於在下午三時後出爐。改革派由於先前在委託書徵求過程已大幅領先，再加上配票策略告捷，不但在十五席裡直取十席，拿下三分之二絕對多數，在攸關審計委員會組成的三席獨董裡亦拿下兩席，取得審計委員會主導權。

據新光金股東會當場統計，投票前的股東會可投票權數出席率百分之八十五點二九，依得票順序，當選董事及獨立董事依序為陳彥希、簡敏秋、許永明、吳欣儒、李增昌、賴慧敏、陳淮舟、林敦仁、吳東明、洪士琪、吳昕昌、魏寶生、林詩梅、吳邦聲、陳俊宏，其中十席由洪士琪為首的改革派取得，五席由公司派取得。

前三高票 都由獨立董事所取得