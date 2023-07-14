王婉諭指王鴻薇抹黑洩漏教保員個資 北檢提告以自清

國民黨立委王鴻薇指時代力量主席王婉諭、兒童權益促進協會創會理事長王薇君，涉嫌洩漏新北幼兒園餵藥案涉案教保員個資，形同動私刑，讓當事人接受全民公審。王婉諭今天到北檢提告加重誹謗罪。

王婉諭透過國會辦公室發新聞稿表示，王鴻薇指控非事實，她5月接獲家長陳情後，從未在記者會、社群、新聞媒體等任何管道指名道姓或公開照片，只要簡單查證就可以知道，但卻被子虛烏有的方式抹黑。

王婉諭說，王鴻薇說不出來她是在哪一場記者會，什麼時間點，公開涉案保育員名字和照片，提不出佐證，卻在記者會抹黑造謠，嚴重影響她聲譽，引發外界誤解，昨天她已經澄清，要求王鴻薇修正說法，但王鴻薇還是顧左右言他，不願正視錯誤。

王婉諭表示，她過去接獲許多幼兒園、托育中心的陳情案，原則就是追查行政責任，建立完善機制，保障兒童權益，這次事件也不例外，就是跟家長站在一起，要新北市府遵循既有機制依法好好調查。

王婉諭委任律師郭德田指出，關於王婉諭舉行的幼兒園餵藥案相關記者會影片，網路上都可供檢視，從頭到尾都沒有講到教保員的個資、姓名、照片，王鴻薇至今仍不願意修正說法，提出告訴。