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侯友宜：幼兒園餵藥案 賴清德與造謠者應負責

聯合報／ 記者張睿廷蔡晉宇林銘翰劉懿萱張曼蘋江婉儀李成蔭／連線報導
侯友宜表示，賴清德捏造與不實訊息的造謠者，造成幼兒與教師對立，這些人都該反省檢討，對事件負責。 記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，賴清德捏造與不實訊息的造謠者，造成幼兒與教師對立，這些人都該反省檢討，對事件負責。 記者張睿廷／攝影

新北市幼兒園案前日偵結，新北地檢署諭知不起訴處分。國民黨總統參選人侯友宜昨表示，副總統賴清德與捏造不實訊息的造謠者，造成幼兒與教師對立，這些人都該反省檢討，對事件負責。民進黨發言人卓冠廷反批，新北市府當初未審先判，現在卻要帶風向推卸他人，侯友宜不是「厚友誼」而是「厚臉皮」。

侯友宜表示，幼兒園事件總算真相大白了，這起事件，賴清德還有一些捏造不實訊息的造謠者，造成幼兒家長跟老師的對立，撕裂社會情感的賴清德及所有造成這樣操弄政治事件的人，都應該反省檢討，對事件負起責任。

新北市副市長劉和然昨出示，貼滿民代、政治人物對餵藥案的各式說法手板，並用螢光筆畫出「餵毒」、「彩虹藥水」等敘述，對象包括賴清德、行政院長陳建仁、副院長鄭文燦等，批他們「不能拿最弱勢的孩子當武器」，一根手指頭按鍵盤就不斷撕裂台灣、破壞人跟人的關係，也傷害了幼教老師的心。

卓冠廷則說，新北市教育局長張明文曾說，行政調查跟司法調查同一天啟動，但新北市府案發三周後還搞不清楚狀況，整件事情在未審的情況下，侯友宜就率先說出「老師居心叵測」，定調是教師餵藥，教育局甚至祭出最重的停牌處分。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄說，現在案件已經簽結，大家認為是烏龍案，國民黨不要以為撿到槍，「請你們不要忘記，真的在新北市執政的是侯友宜」。

新北市府昨天公布餵藥案行政調查結果，確認無不當對待或餵藥行為，主動撤銷廢止設立許可行政處分，若業者申請國賠將全力協助。吉的堡總公司表示，樂見市府撤銷不該有的處罰，在餵藥案中被抹黑攻擊，樂見自省、自發式道歉，比起賠償，更想獲得澄清及重拾信任，如果是政治對抗大可不必。

幼兒園 侯友宜 賴清德 卓冠廷 鄭文燦 劉和然 陳建仁

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