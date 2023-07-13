疑餵藥案不起訴 新北：應縫合撕裂傷口重建信任

新北板橋某幼兒園疑餵藥與體罰案，園長等9名教保員挨告，新北檢12日偵結不起訴處分。市府今天表示，除自我省思檢討，應儘速縫合社會遭撕裂的傷痛，重建親師生信任。

板橋私幼疑餵藥案，7人指喝過「彩虹藥水」，還有部分家長指孩子情緒異常。但因孩童毛髮未檢出毒物、家長及孩子證述有瑕疵，檢方難採信，且查無其他積極證據認定教保員餵藥犯行，檢方12日處分不起訴。

新北市副市長劉和然、教育局長張明文、衛生局與社會局官員等人，今天上午舉行板橋私幼疑餵藥案行政調查報告記者會。

張明文表示，透過科學驗證、司法、行政調查，足證幼教業者並未餵不明藥物，孩子也沒有被不當對待，將撤銷原廢止設立許可的行政處分，同時，已告知業者相關決定。業者若認為因遭行政處分受損失，將依業者的訴求，給予行政救濟的法律協助與溝通。

記者會中，媒體詢問，如何省思與檢討本案造成社會的巨大風波與家長恐慌，未來如何精進行政作為。

張明文表示，幼兒園疑餵藥的行政調查完全依照教育部規定的標準作業流程（SOP），但孩子的健康是家長最關心的，案發後，在正確資訊的傳達、對家長的服務與溝通做的不夠好，應要檢討改進。

劉和然補充，入園集體採檢的時間，當時尊重司法的偵辦進度與職權、尊重家長的意願，但更應同理家長關心孩子的健康一分一秒都不可慢；後來，建立質譜儀檢驗標準後，從汐止區私幼的相類似案件學到經驗，就能迅速降低家長的焦慮。

劉和然說，重新檢視市府處理過程，除固守行政作業流程，當時忽略政治攻防與信息傳播的衝擊效應，社會大眾與親師生關係已因疑似餵藥案遭嚴重撕裂，除省思也要重新縫合傷口，撫平傷痛重新建立信任關係。

記者會場貼滿民代關心疑餵藥案的新聞報導，劉和然也要求當時說出「戒斷症」的民進黨主席賴清德、綠營民代公開道歉。

民主進步黨籍新北市議員張維倩告訴中央社記者，本案的經驗應可讓市府借鏡，可惜完全沒有在記者會聽到精進與檢討的具體作法，對市府感到失望。

張維倩說，家長委託餵藥機制、用藥安全、醫學檢驗的方式、重大兒虐案件的公開處理模式，這些都值得討論，市府的關心焦點卻淪於政治攻防，對幼兒安全毫無實質幫助。

吉的堡加盟總公司今天發表聲明表示，歷經備受煎熬的50多天，在各方調查結果出爐後，外界對餵毒及不當管教等不實指控可以停止，還給老師與工作人員清白。

吉的堡說，未來將強化園所對幼兒照護與健康安全監督與管控，強化園所走動式巡查管理制度，加強正向積極教養技巧，給予第一線教師支持。