新北市府：民進黨還想煽動輿論

國民黨總統參選人侯友宜及侯辦要求民進黨總統參選人賴清德針對「餵藥案」道歉，民進黨發言人張志豪昨表示，家長代表已發聲明指出諸多疑點和亟待市府協助事項，侯友宜作為新北市長，未第一時間行政調查並協助幼童及家長檢測才造成恐慌，現又不顧受害孩子和家長，利用此案進行政治操作和攻擊，要強烈譴責。

張志豪說，侯友宜六月八日在政大與學生座談前指控「幼兒園老師居心叵測，竟對幼兒做出令人痛心的事」，新北市教育局九日對該幼兒園進行廢照及裁罰，試問侯友宜為何對該幼兒園祭出廢照處分？

賴清德競選辦公室沒有另外回應；賴清德發言人、新北市議員戴瑋姍則表示，尊重司法調查結果，支持協助家長提司法救濟。

新北市議會民進黨團總召鄭宇恩說，新北市府錯失最佳檢驗時間、行政效率不佳，造成信者恆信、不信者恆不信的結果，案件偵結仍無法獲得應有的公平正義；黨團副幹事長卓冠廷說，侯友宜及教育局沒負起政治及行政責任，對市府態度感到憤怒。

「整起事件最大受益者是民進黨，最大受害者是那些老師」。國民黨新北市議員林國春表示，民進黨開記者會說餵毒，製造假訊息，還意圖使人受刑事處分。

新北市府表示，民進黨從黨主席到基層黨工集中火力以不實影射帶風向，是撕裂社會互信的元凶，沒想到連科學與司法還原真相後，還企圖持續煽動輿論，集體成為「造謠者聯盟」。