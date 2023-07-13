「把孩子當子彈亂射」 幼教總會轟賴清德帶頭製造恐慌

檢方偵辦新北幼兒園餵藥案處分不起訴，中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀呼籲製造恐慌的政治人物、網軍應出面向幼教老師道歉；她並點名副總統賴清德在事件爆發之初要求新北市府公布孩子是否有「戒斷症狀」，帶頭製造恐慌，應道歉。

餵藥事件發生後，引發全國家長恐慌，中華民國幼教聯合總會曾發起「生病不入校、老師不餵藥」措施，一周後，因部分幼兒檢驗報告出爐，確認體內未含藥物，以全案是「烏龍」為由，恢復協助幼兒安全用藥。廖文秀昨獲悉檢方不起訴後，大讚「真的太好了，終於還幼教現場平靜」。

廖文秀表示，希望台灣政治人物，不要把單純的孩子及幼教老師拿來當子彈亂發射，也希望家長不要過度緊張、怪罪教師，全案不起訴就證明教師清白，要相信現場教師，不要被網軍帶風向，更不希望再發生密錄器事件。

全教總幼教主委楊逸飛則說，新北教育局行政端危機處理失控才讓案件一直燒；政治人物「道歉是需要的」，尤其應對被冤枉的當事者道歉，當時無辜的現場教師與家長，卻被政治人物不斷消費，才是政治人物要道歉的對象。