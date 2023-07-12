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私幼7人指喝過彩虹藥水 檢認家長、孩童陳述不一難採信

中央社／ 新北12日電
喧騰一時的板橋幼兒園餵藥案偵結，全部不起訴。但該幼兒園已經歇業，大樓管理員表示該全部東西都已搬走、店面也退還給房東。記者林澔一/攝影
喧騰一時的板橋幼兒園餵藥案偵結，全部不起訴。但該幼兒園已經歇業，大樓管理員表示該全部東西都已搬走、店面也退還給房東。記者林澔一/攝影

板橋私幼疑餵藥案，7人指喝過「彩虹藥水」，還有部分家長指孩子情緒異常。但因孩童毛髮未檢出毒物、家長及孩子證述有瑕疵，檢方難採信，且查無其他積極證據認定教保員餵藥犯行，處分不起訴。

新北市板橋某幼兒園疑似餵藥案引發社會關注，有37名幼童的家長指稱孩子遭餵不明藥物，其中7名孩童指稱有喝過「彩虹藥水」，還說「喝完會頭暈想睡覺」「大班喝大杯，小班喝小杯」，「如果不喝老師會生氣」，且部分孩童出現易怒、自殘等異常情形。家長因此憤而對9名教保員提告刑法妨害未滿18歲之人身心健全或發育、藥事法與毒品危害防制條例罪嫌。

經新北地檢署檢察官訊問家長與孩童，家長A指孩子曾問什麼是硫酸，還指認趙姓老師給他喝硫酸，喝完會想睡覺、忘記很多事等。但檢方調查，所有被害人家長等都證稱幼兒園老師會從幼幼班帶同一班直到畢業，但趙姓教保員並非這名孩子的老師，難有機會餵這名孩子任何藥物或飲料。

家長B的孩子表示，藥會裝在彩色與HELLO KITTY顏色杯子裡，其他小朋友也用相同杯子，並以手勢指杯子約70到80公分高，3、4公分寬。檢方判斷，這樣的描述與杯子外型顯不符常理。

家長C的孩子在偵訊時，先指彩虹飲料是紅色、喝了之後覺得頭暈想睡；後又說是紫色，並稱自己拿去丟掉等，前後指述不一。另外，家長C也說，孩子沒主動提過彩虹藥水，是他以「彩虹藥水」詢問，孩子才說有喝過。檢方認為，難以排除孩子是否摻雜想像或受先前談話影響可能。

此外，37名被害人中，其餘30人都說在幼兒園服藥無異常，沒喝過彩虹藥水、彩虹飲料，也沒看過彩色杯子。因此檢方認為，雖有7人指稱遭餵外觀為「彩虹藥水」等不明飲料或藥物，但證述有瑕疵，難以採信。

另檢方調閱9名教保員自今年1月1日至5月31日就醫開立藥物，並函請新北市府衛生局比對後，確定9人都沒領苯二氮平類或苯巴比妥類藥物。且交叉比對監視器錄影畫面、委託餵藥單、電子聯絡簿及被害人就醫紀錄，未發現明顯異常。

至於部分家長指孩子出現出現脾氣暴躁、抗拒上學、抓頭髮、撞牆、尖叫與做惡夢哭喊等。但這些家長也說，孩子異常行為也可能與年紀或個性、轉學有關。檢方考量幼童都未滿6歲，情緒及表達能力仍在初步發展階段，且毛髮檢體均未驗出巴比妥類、苯二氮平類等管制藥物，難以據此認定幼童情緒不穩是被餵不明藥物導致，處分不起訴。

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