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板橋私幼疑餵藥案不起訴 新北將撤銷行政處分

中央社／ 新北12日電

新北市板橋私幼疑餵藥及不當管教案，新北地檢署今天偵結不起訴。市府表示，將會撤銷行政處分，並主動聯繫園長，尊重園方的主張，若要行政救濟，將給予必要的法律協助。

新北板橋某幼兒園家長質疑孩子遭餵藥。新北地檢署今天表示，孩童毛髮未檢出藥物，且根據事證，認定教保員依委託餵藥單餵藥，不起訴彭姓園長等9名教保員。

疑餵藥案爆發後，教育局6月8日宣布廢止設立許可，並裁處最高罰鍰新台幣15萬元，於6月12日實施。

市長侯友宜6月30日開記者會時曾說，爆發案件時，面對孩子的健康疑慮與家長們惶恐不安，當時對教保員的情急不當發言非其本意，對幼教老師說失禮的話，他感到很歹勢（不好意思）與失禮。

侯友宜當時說，市府以最高標準裁處廢止設立許可，處理過程符合法規與程序；案件等偵結出爐後，該還給任何一方公道與救濟，都會處理。

幼兒園彭姓園長今天關閉手機，不接受外界聯繫，無法獲悉她對於偵查終結的看法與意見。

教育局傍晚表示，會主動聯繫園方，並且尊重其主張，若需要行政救濟，將給予必要的法律協助。

市府13日上午將舉行「私立幼兒園案件行政調查結果說明記者會」，由副市長劉和然主持，並將宣布撤銷原行政處分。

新北市議會民進黨團總召鄭宇恩表示，新北地檢署不起訴的結果，家長們一定很難接受，很遺憾在此次事件，市府錯失最佳檢驗時間，也造成社會呈現信者恆信、不信者恆不信的現象。

對此，市府傍晚發布新聞表示，對綠營的說法「深感遺憾」，民進黨過去這段時間，上從黨主席到基層黨工，集中火力以不實影射帶風向，正是撕裂社會互信的元凶。

幼兒園

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