疑餵藥案9教保員不起訴 新北市13日公布行政調查

新北板橋某幼兒園疑餵藥與體罰案，園長等9名教保員挨告，新北地檢署今天偵結，以證據不足不起訴處分。新北市教育局下午表示，已完成行政調查，13日召開記者會說明調查結果。

新北市板橋某幼兒園疑餵藥與體罰案，36名家長提告彭姓園長等9名教保員涉嫌傷害、妨害未成年人身心健全發育、違反藥事法與毒品危害防制條例罪嫌。新北地檢署今天偵結，以證據不足不起訴處分。

新北市教育局下午表示，市府與家長、幼童站在同一陣線，能充分理解家長的心情，都是以孩子的健康為最大考量。市府相信科學驗證，並尊重司法機關綜合相關事證認定結果。

教育局指出，先前新北地檢署已公告36名幼童毛髮檢測結果，未檢出家長所疑慮的成分；今天檢方公布偵查結果為不起訴處分，期待讓校園回歸以孩子為中心的教育初衷，親師互信合作，還給幼教界純淨的教學環境。

至於行政調查，教育局表示，嚴守依法行政，市府已召開15次專案會議，並訪談52名家長及教師等相關人員，目前已完成行政調查及報告。教育局會併同檢視今天司法偵查事證，於13日上午召開記者會說明。