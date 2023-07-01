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餵藥案批老師居心叵測 侯：很歹勢

聯合報／ 記者李定宇江婉儀張曼蘋屈彥辰王昭月／連線報導
新北市長侯友宜昨天出席記者會，對於自己曾說老師居心叵測，感到很「歹勢」。記者余承翰／攝影
新北市長侯友宜昨天出席記者會，對於自己曾說老師居心叵測，感到很「歹勢」。記者余承翰／攝影

新北餵藥疑雲隨檢方公布幼童未檢出後，逐漸告一段落，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨主持板橋私幼司法案件進度記者會，對於曾說出「老師居心叵測」，侯道歉指出，事件剛發生時面對孩子、家長不安，作為市長心急如焚，發言不是自己的本意，才對幼教老師說失禮的話，他感到「很歹勢（閩南語：不好意思）、失禮」，會虛心檢討，未來發言更謹慎。

侯友宜表示，社會大眾期盼結果總算真相大白，孩子沒事，他也放下心中的石頭，這次疑似餵毒、餵藥案已證明是造謠，遺憾民進黨為了選舉傷害學童，傷害幼教老師，破壞師生與家長的互信，汙衊基層公務人員，引發社會整體不安，民進黨從造浪者變成造謠者，「賴主席，你欠社會一個道歉」。

侯友宜競選辦公室表示，侯友宜已向老師道歉，反觀民進黨總統參選人賴清德還躲在小雞身後，今天將告賴等人加重誹謗。

國民黨立法院黨團昨也舉行記者會，中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀談到餵藥風波開始以來遭受的苦，當場哽咽落淚，表示「我們從事幼教工作三十幾年，從未受過這樣的委屈。」中華民國幼教聯合總會秘書長葉若蕎控訴，事件發生後，政府為什麼沒有出來保護他們，而是踐踏他們？

台北市議員李彥秀批評，政治不可以泯滅人性，餵藥事件造成不信任跟對立，這就是賴清德帶領民進黨操作造謠國家隊的結果；國民黨立委王鴻薇呼籲賴清德向幼教老師道歉。

「民進黨還要繼續狡辯、撕裂台灣社會？」侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰表示，侯已針對自身情急發言，向幼兒園老師道歉，反觀賴清德還躲在小雞身後，廿四小時仍不願發揮道德良知，親自向社會道歉，競辦今天將到北檢，告賴清德及賴辦發言人戴瑋姍加重誹謗。

巴比妥 幼兒園 侯友宜

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