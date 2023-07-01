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綠控侯先抹黑 陳建仁：尊重司法調查
板橋某幼兒園餵藥疑雲，新北地檢署前天公布毛髮檢驗報告，未檢出「巴比妥類藥物」及「苯二氮平類藥物」。民進黨表示，國民黨一直惡意操作民進黨造謠「有餵藥」，但抹黑的源頭就是侯友宜在六月八日說「幼兒園老師居心叵測」，以及新北市政府教育局對幼兒園的廢照與裁罰，在有症狀的孩子和憂心的家長面前，侯友宜和國民黨還如此見獵心喜，應該立刻道歉。
行政院長陳建仁昨出席活動，針對侯友宜競選辦公室要求賴清德道歉，並打算對賴提告一事未正面回應，僅表示全案還在司法調查過程當中，會尊重司法調查結果。
民進黨發言人張志豪表示，攤開時間序就能發現，該案是五月十四日在海山分局首次報案，十八日司法單位到園搜索，而侯友宜六月八日在政大接受媒體採訪前，對幼教老師作出不當指控說，「幼兒園老師居心叵測，竟對幼兒做出令人痛心的事」；國民黨新北市議員劉美芳、林國春及立法委員洪孟楷也在臉書貼文指稱是「餵毒案」，可見抹黑源頭不是別人，正是國民黨自己。
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