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新北疑餵藥案延燒 家長：只要真相不要風向

中央社／ 新北30日電
新北市某私幼疑餵藥案，36名幼童毛髮檢驗未檢出。圖／聯合報系資料照
新北市某私幼疑餵藥案，36名幼童毛髮檢驗未檢出。圖／聯合報系資料照

新北市某私幼疑餵藥案，36名幼童毛髮檢驗未檢出。有議員點名政論節目，成為政治鬥爭工具。部分家長今天傍晚透過社群平台表達「受害家屬」心聲指出，只要真相，不要風向。

新北市政府今天下午舉行板橋私幼司法案記者會，新北市長侯友宜會中表示，台灣在此事件中被傷害很深，不容再被政治攻擊與撕裂，市府會繼續維護家長與孩子的權益，已經被撕裂的親師生關係，必需努力重建，回歸純淨的學習環境。

臉書（Facebook）「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」粉絲專頁今天傍晚貼文，1篇自稱「來自受害家屬的心聲」文章表示，此案家長僅對疑似餵不明藥物、不當管教的嫌疑人及應負責的人提出告訴及抗議，從未想造成社會對立。

貼文指出，家長知道幼教環境中，經營業者賺飽飽，勞苦低薪的老師們大多是不成比例的付出。家長絕對支持幼教老師提升薪資福利條件，只有共好才對孩子、老師、家長是多贏局面，家長們只對傷害孩子的人究責，家長只要真相，不要風向。

另外，國民黨新北市議員劉美芳晚間也在臉書貼文表示，板橋某幼兒園的疑似餵藥案一再成電視政論節目討論焦點，成為政治鬥爭工具，但至今一直沒有人為失言、或散播不實言論道歉。她要求曾過度渲染餵藥案的人士，應為自己的言行負責，向社會大眾道歉。

民進黨新北市議員張維倩、黃淑君今天指出，希望新北市府協助家長找出孩童情緒不穩、容易發怒的原因，瞭解問題原因才能找出解決方法，並期待社會大眾有同理心感受家長對孩子健康的焦慮，給予關心與鼓勵。

民進黨新北市議會黨團今天下午發布新聞稿表示，不樂見因公布檢驗結果而指責追求事實的家長及民代是造謠者，請同理家長在此案中找不到真相的擔心與恐慌，因孩子有自殘狀況是事實，希望能早日釋疑種種令家長恐慌的跡象。

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