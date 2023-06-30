私幼疑餵藥案 新北：檢討並累積經驗建立處理模式

新北市板橋私幼36名孩童毛髮檢驗未檢出；民代批評市府處理怠惰，未滿足家長需求與解決疑慮；教育局今天表示，首度面臨此重大事件，將檢討處理的經驗，建立模式作為往後借鏡。

市府今天舉行板橋私幼司法案件進度記者會，副市長劉和然說，過程中不但家長恐慌，加上許多錯誤或未經證實的訊息，在各管道與平台串流，造成親師生關係緊張，也讓家長懷疑，那個訊息才是真的。

教育局長張明文表示，經司法機關29日公布，36名幼童毛髮檢測均未檢出。「一對一專案辦公室」持續服務家長與孩童，提供諮詢與醫療協助，並靜候檢方偵查終結。

對外界質疑入園集中採檢過慢，他說，案件5月15日接獲通報後，同步啟動行政調查與司法調查；5月24日教育局協調全園採檢，但並未獲得新北地檢署同意。

外界批評市府未早日協助家長複驗而引起恐慌，記者詢問張明文，如何檢討並記取教訓；他表示，這是教育單位首度遇到疑似餵藥案重大事件，該有的行政調查都依教育部的標準作業程序（SOP）進行，但也要尊重醫療專業。

張明文說，直到6月15日，台北榮總毒物部才建立血液中苯巴比妥質譜儀分析方法。大家在外界高度關注的壓力下，累積處理經驗，對家長的抱怨「確實是慘痛的教訓」，但後來在同樣狀況的汐止私幼案，處理相對明快與迅速，模式與經驗將作為往後參考借鏡。

民主進步黨籍新北市議員黃淑君今天告訴中央社記者，大家參與討論的初衷都是保護孩子，不能定位為「烏龍案」而模糊孩子出現異常的事實。家長求助時，市府的「怠惰」並未適時給予指導，造成教育現場的親師生都受傷。

黃淑君說，政府是保護人民的最後一道防線，這件事須檢討「新北市府的專業在哪裡」；她批評，局處首長群龍無首，處理案件毫無系統，造成第一線公務人員、幼教老師、家長的辛苦。

民進黨新北市議員張維倩接受電訪表示，市府依當時多名幼童的檢驗報告撤銷幼兒園設立許可，但檢驗涉及高度專業，未來應以此借鏡，與醫療單位研議標準醫檢程序，作為公權力執行依據，維持行政的公信力。

張維倩說，倘若當時行政處分欠妥適，市府應依檢方公布的質譜儀報告作為執法依據，並應提供業者行政救濟的處理方式。

張維倩希望市府協助家長，找出孩童情緒不穩、容易發怒的原因，這也是本案最重要的關鍵，瞭解問題原因才能找出解決方法，也期待社會同理家長的感受，給予關心與鼓勵。