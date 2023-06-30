板橋疑餵藥案 新北：已安排2名幼童身心評估

新北私幼疑餵藥案源自家長發現孩子情緒不穩與容易發怒；市府今天表示，目前持續服務39名幼童，依家長意願已安排2名幼童身心評估；另外，轉介諮商師提供親職教育跟心理諮商。

新北地檢署29日表示，板橋私幼疑餵藥案，36名孩童毛髮送驗，共檢驗巴比妥類與苯二氮平類等47種藥物，結果均為未檢出；案件仍在偵辦中，尚未簽結。

疑餵藥案肇因於有不同的家長發現自家幼童有情緒不穩、易怒等情形，自認為是成癮物質「戒斷症狀」，十分憂心才帶到醫療院所檢驗，初檢驗出「苯巴比妥類藥物」與「苯二氮平類藥物」反應才報案，引起社會關注。

市府今天舉行記者會時，媒體詢問，對這些情緒不穩與容易發怒的孩子，給予家長哪些醫療、親職教育、親子互動的支持與協助，如何幫助家長找到孩子的身心狀況原因以安心。

衛生局副局長高淑真說，成癮物質戒斷症狀是很嚴重的事情，未經過專業評估與檢驗證實，不宜將孩子的情緒反應描述為「戒斷症」。新北8家醫院持續給予諮詢與安排200多名幼童門診。有特殊身心狀況的孩子，醫師端會照會相關科別轉介。

社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，兒童保護社工關心的是孩子的身心發展及家長的照顧壓力；板橋幼兒園事件發生後，針對報案或有微量反應的39名幼童及家長，提供一對一服務。經與家長確認孩子的身心發展狀況，依其意願安排孩子跨科別的身心評估，目前已有2名孩童正進行身心評估中，並持續安排其他有意願的家長跟孩子接受評估。

許芝綺表示，社會局社工持續陪伴，對家庭而言，疑似餵藥案是重大事件，對家屬的互動及相處會造成衝擊；對孩子教養也會產生壓力，社會局將個別提供親職教育跟心理諮商的協助，目前有意願的家長也已轉介諮商師提供服務。