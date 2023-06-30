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「賴主席你欠社會一個道歉」侯友宜再批綠營餵藥案造謠

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜表示民進黨為選舉造浪變造謠，要求賴清德副總統道歉。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示民進黨為選舉造浪變造謠，要求賴清德副總統道歉。記者江婉儀／攝影

隨著汐止及板橋學童均未檢出巴比妥類、苯二氮平類藥物，今天上午新北市府舉行餵藥案記者會，新北市長侯友宜表示，民進黨為選舉造浪變造謠，要求賴清德副總統道歉。

侯友宜今早表示，昨天下午新北檢公布36名兒童檢測陰性未檢出，社會大眾期盼結果總算真相大白，心中石頭總算放下。這次幼稚園餵藥案是謠言事件，很遺憾民進黨為了選舉這樣傷害學童、家長，這樣傷害幼教老師，破壞師生的互信。

侯友宜說，民進黨這樣汙衊基層公務人員，引發社會整體不安，民進黨造浪者變成造謠者，「賴主席你欠社會一個道歉！ 」這事件台灣被傷害太深， 不容再被攻擊撕裂，新北市府絕對維護家長孩子權益，撕裂親師生關係要努力重建，讓校園平靜回歸以孩子為中心學習環境。

副市長劉和然說，操弄輿論者必須要負起責任，這段時間不只造成家長恐慌，錯誤及未經證實訊息在平台串流，造成親師生緊張，賴清德副總統還提到戒斷症狀，這是很嚴重錯誤訊息。行政院副院長鄭文燦說管制藥不該出現，這些事實查核中心都證實是假消息，但中央跟綠營地方議員臉書平台不斷傳遞訊，期盼社會回到健康環境。

板橋幼兒園疑餵藥案時序。圖／新北市府提供
板橋幼兒園疑餵藥案時序。圖／新北市府提供

巴比妥 幼兒園 侯友宜 賴清德

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