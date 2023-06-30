板橋私幼未檢出 侯友宜、賴清德誰該負責？陳建仁避談

繼前天士林地檢署之後，新北地檢署昨天也公布板橋幼兒園幼童毛髮藥物未檢出的結果，行政院長陳建仁今參加法務部「新法迎馨‧引領馨生」犯罪被害人權益保障法新法啟航宣導活動時，針對侯友宜辦公室要求賴清德道歉，並打算對賴提告一事未正面回應，僅表示全案還在司法調查過程當中，會尊重司法調查結果。

活動前，媒體詢問陳建仁對於板橋幼兒園餵藥案未檢出，侯友宜辦公室要求賴清德道歉，並批評該負責的政客要負責一事。由於過去陳建仁曾公開表示，希望侯友宜勇於負責，而侯目前打算告賴加重誹謗，因此詢問陳建仁究竟是賴清德涉及誹謗 ，還是侯市府確有疏失？

陳建仁表示，昨天副院長鄭文燦已有所回應，全案因還在司法調查的過程中，行政院完全尊重司法調查的結果。行政院已成立跨部會的小組，釐清檢驗標準，讓所有孩子可得到適當的托幼照顧，也希望與地方政府一起盤點由地方主管的幼兒園的量能和狀況。

他說，很重要的是，希望透過這件事情，結合中央的協助與地方政府的努力，讓每個孩子可以獲得很好的照顧，讓他們的健康能夠確保，以及幼教與幼保教育體制能維持，讓每個孩子能夠健康的成長。