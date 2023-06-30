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幼兒園遭勒停損失 教育局：若提國賠 依法配合

聯合報／ 記者劉懿萱江婉儀李定宇趙宥寧／新北報導
新北市幼兒園餵藥案，新北檢今發新聞稿表示，檢測報告顯示巴比妥等毒物均未檢出。圖／本報資料照片
新北市幼兒園餵藥案，新北檢今發新聞稿表示，檢測報告顯示巴比妥等毒物均未檢出。圖／本報資料照片

新北板橋私幼幼童未檢出巴比妥類、苯二氮平類藥物，有些家長雖慶幸，但是一個多月來歷經報案、送驗及轉園等過程，不僅身心俱疲也五味雜陳。園方私下透露，市府勒令他們停業，老師不敢找工作，若是最後檢方查無不法，這段時間無故遭受的壓力「不就很冤」？

新北教育局說，六月八日廢止該園設立許可，裁處十五萬元罰鍰，六月十二日勒令停業，主要考量八名幼兒驗出藥物反應，當下並無醫院提供質譜儀進一步檢驗，為維護幼生健康安全，認為已違反幼兒教育及照顧法，以保護學童為最高標準裁處。

教育局說，該園若有疑義可行政救濟，損失從六月十二日停辦算到七月底，若園方要提國賠，將依法配合。

柯姓家長說，汐止八十位幼兒質譜儀未檢出時，便懷疑是否板橋幼兒園也是烏龍，沒想到毛髮檢測真的未檢出，當下心情滿震驚，「覺得很荒謬」，慶幸孩子體內沒驗出藥物。

這位家長指出，自己的印象很深刻，孩子過去確實曾經出現暴躁傾向，但是也沒有其他方法再去佐證，身為雙薪家庭，過去一個多月歷經報案、送驗、參加說明會及等待轉園等過程，身心俱疲，不願再重複一次。

江姓家長也說，一開始帶孩子去驗血，是有驗出苯巴比妥，當時孩子也出現情緒暴躁、易怒等反常行為，但後續五月底離園後，觀察孩子一個多月，沒再出現就讀期間的反常行為。

兒童權益促進會創會理事長王薇君表示，新北市府案發時態度消極，導致家長慌亂不安，無所適從。且新北市府依據藥物檢驗結果，廢止該園設立許可，「是社會大眾理解疑似餵藥案的基礎事實」。

中華民國幼教總會表示，終於還給全國幼教老師清白，網軍欠老師一個道歉；全教總則說，此案已波及到幼教老師工作尊嚴，譴責台灣選舉文化，各政黨互潑髒水，卻噴到無辜的家長與老師。

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