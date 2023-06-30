聽新聞
test
0:00 / 0:00

板橋餵藥案 賴競辦促侯 公開行政調查結果

聯合報／ 本報記者／連線報導
新北市議員戴瑋姍表示，本案的司法調查並沒有因為毛髮未檢出而停止，最後真相如何仍然未知。圖／取自戴瑋姍臉書
新北市議員戴瑋姍表示，本案的司法調查並沒有因為毛髮未檢出而停止，最後真相如何仍然未知。圖／取自戴瑋姍臉書

新北市板橋傳出幼童疑似被教師餵食不明藥物案，結果並未檢出巴比妥等毒物成分。民進黨表示，檢調在報告中說明針對告訴的事實，尚有諸多尚待比對及確認的地方，後續會繼續釐清，呼籲新北市政府的行政調查也應盡速完成並對外公布，全力守護受害家長及孩子的健康安全。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠說，此案先是因新北市政府處理慢半拍，接著民進黨用政治化來夾帶選舉攻防，使得這事件後來在藍綠惡鬥下不能秉持理性、科學態度來處理。

民進黨總統參選人賴清德辦公室發言人陳世凱指出，板橋幼兒園餵藥案中的幼童，有症狀是事實，家長帶小孩去檢驗也是事實，侯市府對板橋這家幼兒園廢照並開罰十五萬元，更是事實。侯團隊一邊說行政司法調查同時進行，一邊又質疑司法，更試圖拿汐止幼兒園的案例，將板橋幼兒園餵藥案講成烏龍一場，根本是「置換概念，禁不起檢驗」。

陳世凱說，侯友宜和其團隊對板橋幼兒園餵藥案的行政調查進度，絕口不提，只提到汐止幼兒園的案例，很明顯是要模糊焦點；侯友宜是國民黨總統參選人，更是現職且未請假的新北市長，不願負起責任督促團隊找出真相，竟和競選團隊一起用不同的案件模糊焦點，「侯市長才應該要道歉」。

民進黨表示，本案之幼兒園若無問題，侯友宜為何對該幼兒園祭出廢照處分？侯友宜及新北市府應該再次對外說明。

巴比妥 幼兒園 侯友宜 邱臣遠 賴清德

延伸閱讀

參加世界新聞媒體年會 侯友宜：假新聞影響總統大選

侯友宜訪苗縣議會 議長李文斌：藍軍大本營一定要守住

侯友宜訪苗縣府會 鍾東錦明確表態：跟隨國民黨腳步走

蔣萬安借將侯友宜 花卉公司副總將任侯辦發言人

相關新聞

板橋幼園餵藥風波 毛髮均未驗出巴比妥類等藥物

新北市餵藥風波造成全台家長惶恐，前天士林地檢署公布汐止某幼兒園檢驗結果，證實未檢出、簽結全案，新北地檢署昨公布板橋私兒園...

冷眼集／諸多謎團未解 餵藥案情仍留伏筆

新北市兩所幼兒園餵藥疑雲，隨士林、新北地檢署陸續公布「未檢出」，逐漸演變成烏龍一場，但幼童為何出現暴躁反常反應、園方為何...

新聞眼／金小刀以刑逼戰 清理餵藥案戰場

餵藥案隨著地檢署公布報告，卅六名幼童毛髮均未驗出巴比妥類等藥物，全案雖仍有疑點尚待釐清，但朝向「一場烏龍」的可能性愈來愈...

幼兒園遭勒停損失 教育局：若提國賠 依法配合

新北板橋私幼幼童未檢出巴比妥類、苯二氮平類藥物，有些家長雖慶幸，但是一個多月來歷經報案、送驗及轉園等過程，不僅身心俱疲也...

板橋餵藥案 賴競辦促侯 公開行政調查結果

新北市板橋傳出幼童疑似被教師餵食不明藥物案，結果並未檢出巴比妥等毒物成分。民進黨表示，檢調在報告中說明針對告訴的事實，尚...

控抹黑造謠 侯辦限賴24小時道歉 否則再告

新北檢公布板橋私幼餵藥案卅六名幼兒毛髮檢驗結果，未檢出巴比妥類藥物成分。國民黨總統參選人、新北市長侯友宜說，如今真相大白...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦