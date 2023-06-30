板橋餵藥案 賴競辦促侯 公開行政調查結果

新北市板橋傳出幼童疑似被教師餵食不明藥物案，結果並未檢出巴比妥等毒物成分。民進黨表示，檢調在報告中說明針對告訴的事實，尚有諸多尚待比對及確認的地方，後續會繼續釐清，呼籲新北市政府的行政調查也應盡速完成並對外公布，全力守護受害家長及孩子的健康安全。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠說，此案先是因新北市政府處理慢半拍，接著民進黨用政治化來夾帶選舉攻防，使得這事件後來在藍綠惡鬥下不能秉持理性、科學態度來處理。

民進黨總統參選人賴清德辦公室發言人陳世凱指出，板橋幼兒園餵藥案中的幼童，有症狀是事實，家長帶小孩去檢驗也是事實，侯市府對板橋這家幼兒園廢照並開罰十五萬元，更是事實。侯團隊一邊說行政司法調查同時進行，一邊又質疑司法，更試圖拿汐止幼兒園的案例，將板橋幼兒園餵藥案講成烏龍一場，根本是「置換概念，禁不起檢驗」。

陳世凱說，侯友宜和其團隊對板橋幼兒園餵藥案的行政調查進度，絕口不提，只提到汐止幼兒園的案例，很明顯是要模糊焦點；侯友宜是國民黨總統參選人，更是現職且未請假的新北市長，不願負起責任督促團隊找出真相，竟和競選團隊一起用不同的案件模糊焦點，「侯市長才應該要道歉」。

民進黨表示，本案之幼兒園若無問題，侯友宜為何對該幼兒園祭出廢照處分？侯友宜及新北市府應該再次對外說明。