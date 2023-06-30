控抹黑造謠 侯辦限賴24小時道歉 否則再告

新北檢公布板橋私幼餵藥案卅六名幼兒毛髮檢驗結果，未檢出巴比妥類藥物成分。國民黨總統參選人、新北市長侯友宜說，如今真相大白，心情沉重，政治人物不應抹黑造謠製造對立，該負責的政治人物應負起責任。侯辦副執行長謝政達限民進黨總統參選人賴清德廿四小時內正式道歉，否則將再採取法律行動，提出加重誹謗告訴。

侯友宜說，政治人物不斷造謠、抹黑製造社會對立，讓家長、幼保老師產生不信任感，感情被撕裂，公務體系也被指不作為，過程他看在眼裡，心裡難過，也深感選舉是一時的，但政治應有負責任態度。

賴清德發言人戴瑋姍日前臉書貼文被台灣事實查核中心認證資訊不實，昨新北檢公布零檢出後，謝政達開記者會表示，日前已向北市警局中正一分局告發賴清德及戴瑋姍涉散布假訊息，違反社會秩序維護法，希望賴及戴能秉於良知，在廿四小時內正式道歉，否則將再採取法律行動，提出加重誹謗的刑事告訴。

侯辦發言人江怡臻說，賴清德身為副總統也當過醫師，卻完全違背自己的道德良知，毫無誠信的賴清德沒資格領導台灣。她呼籲賴好漢做事好漢當，即刻道歉，戴瑋姍也應為自己的造謠行為，辭去發言人以示負責。

國民黨發言人林家興表示，樂見司法調查把真相還給社會，孩子的安全是第一優先，不應有任何政治力介入扭曲。

林家興強調，民進黨不只寧可犧牲孩子的權益，還恐嚇家長，甚至把幼兒園跟教保員妖魔化，讓相關群體蒙受恐懼不安及不白之冤，民進黨絕對欠這些孩子、家長、幼兒園及教保員群體一個道歉。