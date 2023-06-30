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冷眼集／諸多謎團未解 餵藥案情仍留伏筆

聯合報／ 本報記者張曼蘋李承穎
幼兒園餵藥案摧毀家長與幼教老師間的互信基礎，未來如何修補將是一大難題。示意圖。非新聞當事人。 本報資料照片
幼兒園餵藥案摧毀家長與幼教老師間的互信基礎，未來如何修補將是一大難題。示意圖。非新聞當事人。 本報資料照片

新北市兩所幼兒園餵藥疑雲，隨士林、新北地檢署陸續公布「未檢出」，逐漸演變成烏龍一場，但幼童為何出現暴躁反常反應、園方為何關監視器、檢方為何沒直接偵結等，諸多謎團仍未解，唯一確定的是，藍綠高度激烈的政治攻防，已然撕裂家長、教保員、藥師間的信任基礎，傷痕一時恐難弭平。

回顧此案，不僅園方成為眾矢之的，在民進黨府院黨國家機器介入、升級為總統選舉攻防戰後，餵藥變餵毒成了揮之不去的謠言，引發全台家長恐慌，藥師也被質疑是否私下販售管制藥品，新北市府未第一時間積極公布結果，也造成雪球愈滾愈大，最後教保員也不敢協助孩童餵藥，汙名化讓幼教界悲憤。

正當藍營及侯市府感嘆「真相終於大白」的同時，當初憂心忡忡的家長，仍難掩懷疑態度。以藥物面向來看，檢方報告未解釋幼童為何會有暴躁、易怒等反常行為？為何幼童稱教師餵彩虹藥水？為何一開始八名幼童驗出微量苯巴比妥，且都是不同年級的孩子？即便幼童喝下的是感冒藥，那來源究竟是來自家長或教師？

家長質疑監視器畫面消失，檢方昨指園方坦承關監視器畫面，但究竟是因體罰、還是為了餵藥而關？檢方也未明確交代。

士林地檢署簽結汐止幼兒園案翌日，新北檢就開記者會指卅六名幼童零檢出，原以為會比照士檢，卻留下「告訴人多，事實尚待比對之處」、尚未偵結等諸多曖昧不明的伏筆，既然調查尚未完成，又為何急著公布結果？

餵藥案已讓社會被撕裂成破碎不堪，需要很長一段時間，才能贏回原本的互信基礎，原本各界仰仗司法公正裁判，撫平這陣子風風雨雨的傷痕，但檢方所公布的結果，卻是留下種種謎團，不僅家長難以信服，遭停業的園方又如何爭取清白？

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