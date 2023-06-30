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板橋幼園餵藥風波 毛髮均未驗出巴比妥類等藥物

聯合報／ 記者柯毓庭李青縈劉懿萱／連線報導
新北地檢署昨天公布板橋私兒園的毛髮檢測報告，證實送檢的卅六名幼童毛髮，均未檢出巴比妥類、苯二氮平類共四十七種藥物。圖／民眾提供
新北地檢署昨天公布板橋私兒園的毛髮檢測報告，證實送檢的卅六名幼童毛髮，均未檢出巴比妥類、苯二氮平類共四十七種藥物。圖／民眾提供

新北市餵藥風波造成全台家長惶恐，前天士林地檢署公布汐止某幼兒園檢驗結果，證實未檢出、簽結全案，新北地檢署昨公布板橋私兒園的毛髮檢測報告，證實送檢的卅六名幼童毛髮，均未檢出巴比妥類、苯二氮平類共四十七種藥物，但因仍有涉體罰事實待釐清，案件尚未偵結。

私幼總公司吉的堡昨發聲明說，彷彿在黑暗隧道中，盼見出口的光明，但惡意抹黑栽贓特定人士，將保留法律追訴權，必要時以司法恢復名譽。

全案起源於三名家長向警方報案，指控幼兒園趙姓教師讓孩子服用不明藥物，檢驗孩子尿液含有安眠藥鎮靜類藥物成分。新北市府先前將幼童血液送驗後，公布八名幼童血液檢測出巴比妥反應，但新北地檢署將幼童毛髮送交調查局檢驗，昨天證實未檢出巴比妥類等毒物。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，經質譜儀檢測受檢者頭髮後，皆未檢出相關藥物，檢驗判讀沒有疑慮，案情仍交給檢調判斷。

檢方指出，毛髮檢體回溯期長，一公分可回溯一個月內藥物施用狀況，檢察官採檢幼童毛髮三至六公分，共卅六份毛髮檢體，均未檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」，僅部分幼童有驗出常見感冒藥成分。

檢方強調，毛髮檢體是以「液相層析高解析質譜法」、「液相層析串聯質譜法」進行二階段確認檢驗，具有高度準確性，因毒品毛髮鑑定程序繁複，且毛髮中殘留毒品濃度極低，需以高階精密儀器方可鑑定確認。

新北檢指出，全案有卅六名家長提告，因告訴人多，事實尚有許多須比對、確認之處，尚未偵結案件。據了解，幼兒園教師與園長通聯均未發現有刪除、串供，但園長坦承關閉監視畫面，坦承有打手心等舉動，是否構成傷害仍待調查。

吉的堡昨在新北檢檢驗結果出爐後，宣布投入三百萬成立「安心專案基金」投入公益活動，並強調在承擔莫須有汙衊罪名後，僅得到輕描淡寫「烏龍」作收尾，背後承擔卻是公司、幼教從業人員和老師莫大傷害。

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