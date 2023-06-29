板橋童未檢出毒物 家長盼檢方早日釐清疑點

新北檢今天公布，36名孩童毛髮檢驗均未檢出巴比妥類毒物；部分家長表示，會提申訴要求儘速由不同單位再次檢驗毛髮，也盼檢方協助家長找出戒斷症狀原因，讓真相水落石出。

新北地檢偵辦板橋幼兒園疑餵藥案今天表示，36名孩童毛髮送驗，經法務部調查局以最速件辦理，上午收受全部檢驗報告，共檢驗苯二氮平類與巴比妥類等47種毒物，結果均為未檢出；也立即通知家長檢驗結果。

有部分家長透過民主進步黨籍新北市議員張維倩對外表示，其個人會提出申訴，要求儘速再次由不同檢驗單位檢驗毛髮。

另外，家長說，起初不同的家長看到自家幼童有情緒不穩、易怒等戒斷症狀十分憂心，才帶到醫療院所檢驗。有許多孩童都同時說有喝「彩虹藥水」，不但說得很明確，連杯子外觀都說得一清二楚；也同時在不同班級的學生均有驗出藥物反應及戒斷症狀，整個案子疑點重重。

家長也質疑，餵藥的地點教室，監視器被拆除，又如何解釋；市府教育局為何撤銷立案許可，期盼政府或司法單位協助釐清，找出孩子為何有類似戒斷症狀的真相，早日水落石出。

江姓家長接受中央社記者電訪時表示，尊重檢方檢驗結果與外界的關心，但他第一次帶孩子到林口長庚醫院檢驗出有巴比妥微量反應的數據，「誰能保證沒有藥物殘留」。認知上，藥物檢驗就是應要零檢出。

民主進步黨籍市議員黃淑君表示，市府在案發後，行政作為太慢，才導致後續家長的恐慌。家長要的是真相與孩子的健康，市府當初應早就協助家長複驗，降低擔憂與社會的不信任。

網站臉書Facebook粉絲頁「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」貼文表示，受害家長接獲檢方書記官通知檢驗結果，內心非常沉重且難以接受。難道這群孩子鼓起勇氣對爸媽說的不當體罰是誣陷，難道教育局開罰並撤銷學校設立許可也是烏龍。

中華民國兒童權益促進會創會理事長王薇君表示，市府消極以對，未積極保全監視器畫面、手機對話記錄等相關證據，臨時更改說明會時間地點，阻礙釐清真相，加深家長疑慮，導致家長慌亂不安無所適從，市長侯友宜要負最大責任。

市府教育局表示，對園方提出告訴的家長，都是市府「一對一專案辦公室」諮詢與服務的對象，今天也都再次逐一電話關懷，有家長表示，檢方公布檢驗結果讓家長較安心；多數家長在電話中並未表達特別的想法。

至於家長質疑市府為何撤銷立案許可，教育局表示，當時主要考量已有8名幼兒在幼兒園驗出藥物反應，且橫跨幼幼、小、中、大班4個班；6月6日召開藥物檢驗專家諮詢會議，台北榮民總醫院毒物部在6月15日建立血液中苯巴比妥質譜儀分析方法。因此，在6月上旬並無醫院可提供質譜儀進一步複檢，當時是以8名幼兒在園驗出微量反應作為依據進行處分。

教育局說，為維護園內幼生健康安全，當時以保護學童為最高標準，依據違反「幼兒教育及照顧法」與相關管理辦法裁處。後續司法調查結果出爐後，若板橋私幼仍有疑義，可採取行政救濟措施。