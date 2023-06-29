板橋童未檢出毒物 綠營：孩子戒斷症屬實仍待釐清

板橋某幼兒園36名孩童毛髮均未檢出巴比妥。新北議會民進黨團說，孩童戒斷症、老師刪訊息等疑點是事實，尚待釐清，新北市府錯失最佳檢驗時間，造成信者恆信，不信者恆不信。

新北地檢署偵辦板橋幼兒園疑餵藥案，檢方今天表示，36名孩童毛髮送驗，未檢出苯二氮平類與巴比妥類等47種毒物；不過案件仍在偵辦中，尚未偵結。

新北市議會民進黨團今天透過訊息說明，感謝檢警以最快速度進行毛髮檢驗，但孩童戒斷症狀、老師刪除訊息紀錄等諸多疑點是事實，確實引起社會關注，從檢方新聞稿中無法說明為什麼孩子有這樣的狀況。

民進黨團表示，在此案中，新北市府錯失最佳檢驗時間，造成信者恆信，不信者恆不信。黨團追逐真相，但始終是新北市府製造家長恐慌，也造成單純案件無法釐清以昭公信。

民進黨團說，黨團及民進黨籍議員一直都在追逐真相的路上，事發至今立場一致，都是要求新北市府動起來、追查真相。此案檢調仍在偵辦中，希望真相能水落石出。

黨團總召鄭宇恩說，如果全案真的沒問題，檢調大可直接偵結，但現在繼續偵查，代表還有相關證據需要釐清。且孩子不可能沒來由就出現戒斷症狀，現在最不能接受這項結果的應是當初孩子被驗出巴比妥的家長。

民進黨籍新北市議員顏蔚慈說，所幸這些孩子沒有再被驗出毒物殘留，但民眾對此事還是有很多疑問。新北市府處置從頭到尾荒腔走板，不願在第一線承擔責任，已無法弭平民眾對新北市府的不信任感。

顏蔚慈認為，行政調查不只慢半拍，到現在都沒看到市府要求幼兒園講清楚，且有家長指出，起初在4月就陳情不當管教案，到底是幼兒園沒通報、還是市府沒處理，環節在哪出錯，市府也講不清楚，造成社會恐慌，市府應該要有人出來負責。

新北市府則表示，孩童全數未檢出，讓家長與教師終能放下心中擔憂，隨毛髮檢測結果公布，希冀能讓校園回歸以孩子為中心的教育初衷，建立親師互信、合作，攜手守護孩子健康和安全。

新北市府說，教育局嚴守依法行政，尊重司法機關綜合相關事證認定結果，也相信科學驗證，能維護家長與幼生權益，以還給幼教界純淨教學環境。