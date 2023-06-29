36童毛髮均未檢出巴比妥 新北：相信科學驗證
新北市府表示，新北地檢今天公布疑餵藥案36名學童毛髮檢測，全數未檢出巴比妥，相信科學驗證，希望家長與外界放心，讓校園回歸以孩子為中心的教育初衷，建立親師互信、合作。
新北地檢署偵辦板橋幼兒園疑餵藥案，檢方今天表示，36名孩童毛髮送驗，共檢驗苯二氮平類與巴比妥類等47種毒物，結果均為未檢出；案件仍在偵辦中，尚未簽結。
市府發布新聞表示，檢方公布36名學童毛髮檢測結果，全數未檢出，讓家長、教師終能放下心中對孩子的擔憂。隨著毛髮檢測結果的公布，希望能讓校園回歸以孩子為中心的教育初衷，建立親師互信、合作，攜手守護孩子的健康和安全。
教育局說，嚴守依法行政，尊重司法機關綜合相關事證認定結果，也相信科學驗證，能維護家長與幼生的權益，以還給幼教界純淨的教學環境。
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