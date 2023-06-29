板橋幼兒園36童毛髮未檢出巴比妥 全案尚未偵結

板橋幼兒園疑似餵藥案，引發社會關注。新北地檢署今天表示，36名孩童毛髮送驗，共檢驗巴比妥類與苯二氮平類等47種藥物，結果均為未檢出；案件仍在偵辦中，尚未簽結。

新北板橋幼兒園日前有8名幼童驗血被驗出微量巴比妥，新北地檢署收到36名家長報案，並分別在5月26日、6月6日及6月19日分3波將36名孩童檢體送請法務部調查局檢驗，經調查局以最速件辦理，結果今天上午出爐，36人均未檢出巴比妥類與苯二氮平類等47種藥物。

新北地檢署說，部分幼童有驗出Acetaminophen、Dextromethorphan、Pseudoephedrine、Ephedrine及Methyl-ephedrine藥物反應，但這些都是常見感冒藥成分。

新北地檢署表示，本案毛髮檢體是以「液相層析高解析質譜法」與「液相層析串聯質譜法」進行2階段確認檢驗，具高度準確性，不會有偽陽性或弱陽反應等問題，且約可回溯3至6個月內藥物施用狀況。

新北地檢署說，針對彭姓園長等9名被告，仍持續以涉犯刑法傷害罪及妨害未成年人身心健全發育等罪嫌偵辦中。

新北地檢署說，本案檢體較多，感謝調查局自今年5月底受理首波毛髮檢體起就暫停休假，研發巴比妥類項目等毛髮檢驗方法，並完成確校、標準品回測等驗證程序。因毛髮鑑定案件程序繁複，正常程序至少需費時3個月，但為使家長盡速得知檢驗結果，調查局於最短時間完成毛髮鑑定。

新北地檢署說，本件提告家長及幼童很多，還有很多告訴事實尚待比對、確認，檢警專案小組將站在保護幼童安全立場，以公正、客觀、科學的態度持續積極釐清案情。

另外，新北汐止日前也傳出幼童體內被驗出微量苯二氮平類（BZD）藥物，負責偵辦士林地檢署昨天認定無涉犯罪，將全案簽結。