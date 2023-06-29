快訊

MLB／洋基赫曼投出完全比賽 大聯盟3969天來首見

政院再加碼！補助私立大專學雜費3.5萬、高中職學費全免 明年2月實施

台積電美國廠徵才難原因曝！OpenAI超敢給…年薪中位數破2,800萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警方要求賴清德說明餵藥案 侯友宜：民進黨應道歉

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
針對餵藥案，侯友宜今表示，民進黨一直操弄幼兒園事件，不斷造謠、抹黑，傷害全國孩子、家長、幼教老師，民進黨應出來道歉。記者張睿廷／攝影
針對餵藥案，侯友宜今表示，民進黨一直操弄幼兒園事件，不斷造謠、抹黑，傷害全國孩子、家長、幼教老師，民進黨應出來道歉。記者張睿廷／攝影

民進黨總統參選人賴清德因餵藥案遭警方要求到案說明，外界關注，國民黨總統參選人侯友宜若當選，是否會嚴辦此事。侯友宜今表示，民進黨一直操弄幼兒園事件，不斷造謠、抹黑，傷害全國孩子、家長、幼教老師，民進黨應出來道歉。

侯友宜說，民進黨一直操弄新北市板橋、汐止幼兒園事件，不斷抹黑造謠，造成社會撕裂，家長跟幼教老師無法互信，傷害的是全國所有孩子、家長跟幼教老師，完全沒有這回事，士林地檢署已經快速地反應出真相，沒有這回事。

侯友宜指出，新北地檢署應很快就會有一個答案，這個事件從頭到尾就是抹黑、造謠、烏龍，民進黨利用假訊息、為了政治個人利益不斷操弄，傷害所有國人彼此之間的感情，也造成社會人心浮動，民進黨該出來道歉，也該負起責任。

另外，侯友宜在民調分析上，青年支持度落居第三，外界關注侯會如何搶奪青年票。侯友宜回應，青年選離戰場，進入職場，年輕人關心就業、薪資低、房價等青年議題，他們會在適當時機跟所有青年朋友報告所有政策，好好來照顧青年朋友面對所有問題，提出更有效率的解決方式。

巴比妥 幼兒園

延伸閱讀

當選一定徹查 侯友宜批NCC通過鏡電視執照「橫柴入灶」

外界憂金溥聰與地方派系不合 侯友宜：金熟悉地方生態

汐止餵藥無罪、板橋案呢？侯辦：賴清德「耍Lie」到何時

金溥聰為侯友宜操刀 謝國樑：對侯選情一定大有幫助

相關新聞

幼兒園餵藥案毛髮「未檢出」 侯辦：信賴台灣是造謠毀台灣

檢方昨天宣布汐止私幼案全案簽結，學童尿液及毛髮等精確檢驗結果皆確認「未檢出」。國民黨總統參選人侯友宜競選工作室今表示，有...

賴清德被告散布假消息 應曉薇：賴應向全民道歉

針對新北市幼兒園餵藥案，兼任民進黨主席的副總統賴清德遭提告「散布假訊息」，北市中正一分局已於27日將通知書送達民進黨中央...

警方要求賴清德說明餵藥案 侯友宜：民進黨應道歉

民進黨總統參選人賴清德因餵藥案遭警方要求到案說明，外界關注，國民黨總統參選人侯友宜若當選，是否會嚴辦此事。侯友宜今表示，...

汐止餵藥無罪、板橋案呢？侯辦：賴清德「耍Lie」到何時

汐止幼兒園餵藥案昨士檢無罪簽結，國民黨總統參選人侯友宜競選工作室今開記者會痛批，民進黨從副總統到議員「蛇鼠一窩」都誠信破...

獨／檢以與犯罪無涉簽結 汐止私幼感謝洗刷校和老師冤屈

新北汐止某私立幼兒園案先前爆小孩驗出微量安眠藥，士林地檢署昨天以「與犯罪無涉」簽結。該幼兒園今天凌晨在官網發出最新聲明稿...

毛髮未驗出 汐止幼園餵藥案簽結

新北市汐止某幼兒園爆發餵藥疑雲，有學童尿液檢驗疑異常，驗出微量安眠藥，士林地檢署昨表示，尿液經榮總質譜儀檢驗，毛髮、處方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦