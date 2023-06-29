警方要求賴清德說明餵藥案 侯友宜：民進黨應道歉

民進黨總統參選人賴清德因餵藥案遭警方要求到案說明，外界關注，國民黨總統參選人侯友宜若當選，是否會嚴辦此事。侯友宜今表示，民進黨一直操弄幼兒園事件，不斷造謠、抹黑，傷害全國孩子、家長、幼教老師，民進黨應出來道歉。

侯友宜說，民進黨一直操弄新北市板橋、汐止幼兒園事件，不斷抹黑造謠，造成社會撕裂，家長跟幼教老師無法互信，傷害的是全國所有孩子、家長跟幼教老師，完全沒有這回事，士林地檢署已經快速地反應出真相，沒有這回事。

侯友宜指出，新北地檢署應很快就會有一個答案，這個事件從頭到尾就是抹黑、造謠、烏龍，民進黨利用假訊息、為了政治個人利益不斷操弄，傷害所有國人彼此之間的感情，也造成社會人心浮動，民進黨該出來道歉，也該負起責任。

另外，侯友宜在民調分析上，青年支持度落居第三，外界關注侯會如何搶奪青年票。侯友宜回應，青年選離戰場，進入職場，年輕人關心就業、薪資低、房價等青年議題，他們會在適當時機跟所有青年朋友報告所有政策，好好來照顧青年朋友面對所有問題，提出更有效率的解決方式。