毛髮未驗出 汐止幼園餵藥案簽結

新北市汐止某幼兒園爆發餵藥疑雲，有學童尿液檢驗疑異常，驗出微量安眠藥，士林地檢署昨表示，尿液經榮總質譜儀檢驗，毛髮、處方箋送法醫研究所，均未檢出苯二氮平類藥物，因此認定本案與犯罪無涉，全案昨簽結。該幼兒園暫無回應，家長說，終於還幼兒園清白；新北市教育局表示，盼還給幼教界純淨的教學環境。

國民黨總統參選人侯友宜競選工作室抨擊民進黨總統參選人賴清德等人是帶頭散播假消息的元凶，要求賴道歉；賴競辦發言人陳世凱說，士檢簽結的是汐止幼園案，並非最早爆出餵藥案的板橋幼園，侯混淆視聽的作法，根本是「竹篙湊菜刀」。

至於板橋私立幼兒園案，負責偵辦的新北地檢署至今尚未結論，侯競選工作室發言人吳亮賢昨也呼籲，新北地檢署應向士林地檢看齊，「為何同樣是檢調單位，卻有截然不同的偵辦效率？新北檢調究竟是害怕什麼？」並質疑民進黨和賴清德給了新北地檢署莫大壓力。

幼教聯合總會總會長廖文秀也呼籲，檢調應盡速釐清板橋案，調查結果遲未出爐，「大家心裡也在那裡跟著七上八下」，不知情況究竟如何。

對此，新北檢表示，迄今有36位家長提告，共採集36名幼童毛髮送調查局檢驗，以最速件檢驗中，預計7月初就會有結果，將第一時間公布。

汐止幼兒園餵藥證實是烏龍一場，吳亮賢說，證實賴清德、新北市議員戴瑋姍及立委賴品妤全是帶頭散播假消息的元凶、製造恐慌，民進黨一再散播假消息，才是真正「餵毒」給社會大眾的凶手。吳還奉勸3人在警方傳喚前先自首，賴也該為身為副總統卻造謠製造全國恐慌道歉，甚至退選負責。

戴瑋姍說，汐止案和板橋幼兒園案是兩件不同的事，許多家長氣憤，侯團隊卻一直在打模糊仗，希望可以好好面對，給家長一個交代。賴品妤回應，整起事件過程看到國民黨潑髒水行徑如同政治跟騷般，讓社會質疑是否為營救侯友宜低迷民調。

新北市議會民進黨團副總召張維倩表示，癥結點在第一時間幼兒家長驗出藥物反應才報案，事後以質譜儀檢驗未檢出，檢驗方法有檢討的必要，盼政府重視相關議題，也希望教育局攜手醫療單位制定標準檢驗程序。