汐止幼兒園餵藥案無罪簽結 幼教總會：符合預期

日前新北市板橋區某幼兒園被爆出疑似餵藥疑雲，汐止區某幼兒園也被爆料學童尿液檢驗疑似異常，士林地檢署今天針對汐止童案以「尚與犯罪無涉」全案簽結。中華民國幼教聯合總會表示，相信學校老師應該都是很愛孩子的好老師，會去餵非家長委託藥或是毒藥的老師，也是微乎其微，全案以無罪簽結「是可預期的」。

新北汐止某幼兒園因家長帶小孩檢驗竟驗出微量安眠藥29毫克，士林地檢署分他字案，學童尿液經榮總質譜儀未檢出苯二氮平類藥物，毛髮、處方箋則送法醫研究所，同樣無檢出藥物，經主任檢察官、檢察官依人證、物證、書證、專業醫療及鑑識機關鑑驗結果，認定本案尚與犯罪無涉，依法報結，並對外說明以昭公信。

中華民國幼教聯合總會日前指出，在釐清事實真相之前，希望各縣市理事長協助配合轉達「暫時停止幼兒園及教保人員進行餵藥行為，幼兒生病不入校、老師不餵藥」。不過事隔一周，幼教總會日前再發布聲明指出「餵藥烏龍事件」已經釐清，還給現場的幼教老師清白，敬請全國幼教老師日後遵循託藥措施，恢復協助幼兒安全，維護幼兒健康。

針對汐止案以無罪簽結，幼教聯合總會總會長廖文秀受訪表示，基本上是可預期的。她以自身在幼教教學現場40年經驗為例，相信學校老師，應該都是很愛孩子的好老師，會去餵非家長委託藥或是毒藥的老師，幾乎是微乎其微，卻因為板橋案就又燒到汐止，老師應該都很委屈，應該好好安慰一下。

不過在幼教總會發布「烏龍事件」相關聲明後，卻引發網友質疑，認為地檢署當時尚未釐清板橋、汐止案情，何來烏龍一說。廖文秀提到，很多都是酸民心態看熱鬧，要回歸正向，幼稚園就是照顧孩子、愛孩子的地方，父母應該要睜大眼睛慎選學校，了解教學環境、教學品質、老師態度，不要隨便一間就去，並且信任自己選擇的學校。

廖文秀也呼籲，檢調單位也應儘速釐清板橋案，調查結果遲未出爐，「大家心裡也在那裡跟著七上八下」，不知情況究竟如何。