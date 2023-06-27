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納管巴比妥複方藥 政院：近日討論

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
行政院因應新北市幼兒園疑似不當餵藥案專案小組昨舉行第二次會議，有關巴比妥及苯二氮平類之複方藥納入管制藥品管理，衛福部近日舉行管制藥品審議委員會討論。圖／本報資料照片
行政院因應新北市幼兒園疑似不當餵藥案專案小組昨舉行第二次會議，有關巴比妥及苯二氮平類之複方藥納入管制藥品管理，衛福部近日舉行管制藥品審議委員會討論。圖／本報資料照片

行政院因應新北市幼兒園疑似不當餵藥案專案小組昨舉行第二次會議，有關巴比妥及苯二氮平類之複方藥納入管制藥品管理，衛福部近日將舉行管制藥品審議委員會討論；目前各縣市都積極配合稽查，除高雄四名醫師涉及醫療不當使用巴比妥管制藥品，其餘縣市尚無發現有流向不明或醫療不當使用。

行政院指出，衛福部邀集學者專家討論，專家認為所有檢驗方法都應先進行確效，以確認檢驗結果的可信賴。其中，使用驗尿等免疫分析法進行初步篩檢是快速且經濟的選擇；對初步結果有疑義，可將原檢體以質譜法進行確認檢驗，其門檻值可至每毫升二點五奈克，比免疫分析法精確很多，當檢驗結果為未檢出時，表示檢驗方法能力極限下，未測出可信賴的陽性結果，但無論使用何種檢驗工具所得結果，僅能呈現檢驗當下檢體狀況，實務上仍應依個案臨床資訊綜合判斷為宜。

【記者沈能元／台北報導】北榮毒藥物防治諮詢中心協同主持人吳明玲表示，正研發「苯巴比妥」頭髮檢測法，透過液相層析串聯質譜儀，直接檢驗頭髮殘留的苯巴比妥成分，有效推定暴露時間，避免其他檢驗偽陰性與偽陽性問題，預計三個月內研發完成。

巴比妥 幼兒園 衛福部

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