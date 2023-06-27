北榮質譜儀均未檢出 家長盼餵藥案烏龍平息

新北市板橋區某私幼傳出餵藥風波後，汐止同體系幼兒園也有幼兒被驗出體內含微量安眠藥成分，引起家長恐慌；汐止該幼兒園其他八十名幼生接受尿液或血液檢驗報告昨天出爐，均未檢出，新北衛生局轉述部分家長說法，希望「烏龍事件」就此平息。

幼教老師恢復協助餵藥

不過，士林地檢署已主動分他字案調查，體內被驗出微量安眠藥成分的幼兒也已接受毛髮檢驗，家長昨天表示「正等待毛髮檢驗結果」。士檢說，家長尚未提告，檢方雖已知質譜儀檢測結果，仍待收到正式報告後再依卷證資料釐清；依規定，他字案若簽結，不會對外公布。

另外，板橋幼兒園案有八名幼童被驗出含微量苯巴比妥，其中四人送北榮質譜儀檢驗均未檢出，但為求慎重，已採毛髮檢驗，待檢方釐清。

上周以幼保員遭汙名化聲明即日起全面停止餵藥服務的中華民國幼教總會，昨在臉書發聲明，鑑於餵藥烏龍事件已釐清，還給幼教老師清白，敬請全國幼教老師日後遵循幼兒教保及照顧服務實施準則第十一條託藥措施，恢復協助幼兒安全，謹遵託藥相關步驟，維護幼兒健康。

外界質疑檢調還沒公布調查結果，如何定調烏龍？據了解，關鍵在台灣事實查核中心先前證實，民進黨總統參選人賴清德競選總部發言人、新北市議員戴瑋姍提到關於苯巴比妥成分零檢出等說法不實遭舉發，幼教總會因此認定是烏龍事件。

「請酸民停止無意義口水」

幼教總會總會長廖文秀表示，整起事件是官方沒肩膀、政治操作不敢出來說明，幼教老師因政治角力被汙衊，親師間走過一段無助歷程，希望造謠者及酸民能給慈愛的全國幼教老師一個道歉，停止無意義的口水戰，也希望藉由此事件讓家長跟政府更尊重教師，「我們要維護的是教師權益，跟政治一點關係都沒有。」

上月十五日，新北市府接獲家長報案指板橋某私幼老師疑似餵幼童不明藥物，立刻通報檢方偵辦。檢方先搜索幼兒園、傳喚被指控的老師調查，市府也入園替其他幼兒採血檢驗，檢方於本月八日發動第二波搜索、傳喚園長等其他老師。

本月十五日，和板橋這家私幼同一體系的汐止某私幼家長，在臉書貼文指孩子尿檢驗出微量二氮平類（ＢＺＤ）成分，提醒其他家長盡快帶小孩檢驗。這名幼童檢體送北榮質譜儀檢驗，十八日公布結果為「未檢出」。另外，新北衛生局十七日入園採檢，其他八十名幼童尿液篩檢有七十七人陰性，另有十六人血液檢測，有一幼童「苯巴比妥」檢驗為臨界值，經北榮質譜儀檢驗，昨結果也是「未檢出」。