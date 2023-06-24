批賴清德團隊餵藥案造謠 侯辦今提告

新北市幼兒園餵藥案惹風波，台灣事實查核中心證實，身兼民進黨總統參選人賴清德競選總部發言人的民進黨新北市議員戴瑋姍，有關苯巴比妥成分零檢出等說法不實，國民黨總統參選人侯友宜競選工作室發言人呂家愷、柳采葳今將赴北市中正一分局，舉發賴清德及戴瑋姍散發假訊息，戴瑋姍並應立刻請辭總部發言人職務負責。

呂家愷表示，發言人談話首重真實，戴瑋姍的臉書被公認是「假訊息」，發言不再可信，今將要求警方按社維法第六十四條，要求戴瑋姍及賴清德說明。

台北市議員侯漢廷昨已先到台北地檢署，按鈴告發民進黨總統參選人賴清德、立委蘇巧慧等十人散布餵毒謠言，違反選罷法及社會秩序維護法。

侯漢廷說，餵藥風波期間，賴清德情節最惡劣，當六月十日檢方說明「彩虹藥水」是感冒藥水，賴在六月十八日仍誣指學童被餵藥是不良事件、孩童有戒斷症狀，其發言人也曲解幼童尿檢報告，被事實查核中心澄清。

至於宜蘭某補習班擅自餵學童服用「利他能」，前天調查新增一名疑似服用個案，總計疑似服用人數增至六人；昨天要求篩檢的家長也新增一人，並要求孩子轉補習班；另有六名家長要求換補習班，縣府委請宜縣補習教育事業協會媒合，轉介至數家鄰近補習班。

另外，近來政壇性騷案頻傳，國民黨廿一日公布處理情形，針對一起檢舉案，指稱雙方認知不盡相同，但彼此都同意「可以到此為止並願意簽字認同結案」。昨天該檢舉案律師在臉書公布，申訴人遭國民黨立委鄭正鈐摳手心，向黨檢舉後，雖有派人向雙方訪談，但根本沒有簽名，就以新聞稿說明結案，律師稱是「超完美吃案」。

國民黨回應，雙方說法有顯著落差，本黨存查紀錄，並告誡該立委互動應有所分際。調查過程與兩造保持聯繫，絕無吃案。若申訴人有新事證或證人有助還原現場，必再啟調查程序，也支持當事人向司法機關申訴。