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汐止1童苯巴比妥達臨界值 北榮複驗最快下周出爐

中央社／ 新北22日電
汐止某幼兒園集中採檢後，1名幼童檢出苯巴比妥達臨界值，此檢體已送台北榮總質譜儀檢測。記者曾吉松／攝影
汐止某幼兒園集中採檢後，1名幼童檢出苯巴比妥達臨界值，此檢體已送台北榮總質譜儀檢測。記者曾吉松／攝影

新北市衛生局今天表示，進行汐止幼兒園集中採檢後，1名幼童檢出苯巴比妥達臨界值，此檢體已送台北榮總質譜儀檢測，待端午連續假期結束後，質譜儀報告出爐，會公布數值。

新北市衛生局17日協調新北市立土城醫院團隊進入汐止區某幼兒園採檢，共80名幼童分別接受驗血或驗尿。其中，尿液檢測苯二氮平類及巴比妥酸鹽類的77名幼童，皆為陰性；16人血液檢測苯巴比妥，有15人在每毫升1微克以下，1人為臨界值，此檢體進一步送質譜儀檢測確認。

衛生局今天表示，這名血液檢測苯巴比妥接近臨界值的幼童檢體是送到台北榮民總醫院檢驗，質譜儀檢測約需1週，待檢驗報告出爐，台北榮總會通知土城醫院並通報衛生局。因適逢端午節連續假期，最快也要等連假結束才能有結果。

有關血液檢測苯巴比妥為臨界值，衛生局指出，這名幼童的家長不希望引起不必要恐慌及影響親師關係，主動要求待質譜儀檢測結果出爐後，再公布相關數值。

巴比妥 幼兒園 汐止

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