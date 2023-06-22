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餵藥案造謠 綠營遭認證不實訊息

聯合報／ 記者張睿廷翁唯真／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜競選工作室昨開記者會（圖），批戴瑋姍發布的訊息遭到台灣事實查核中心打臉。圖／侯友宜競選工作室提供
國民黨總統參選人侯友宜競選工作室昨開記者會（圖），批戴瑋姍發布的訊息遭到台灣事實查核中心打臉。圖／侯友宜競選工作室提供

新北市板橋某私立幼兒園爆餵藥疑雲，國民黨總統參選人侯友宜競選工作室昨指出，民進黨總統參選人賴清德發言人戴瑋姍等人帶頭散播餵毒謠言，甚至拿某幼童檢驗報告稱有被餵巴比妥，已被假訊息查核平台「台灣事實查核中心ＴＦＣ」打臉。

侯友宜競選工作室批，民進黨政府認證民進黨及戴瑋姍就是假訊息元凶。

戴瑋姍、中原大學副教授招名威的臉書貼文昨已遭遮蔽，證實是不實資訊，戴回應，事實查核中心是針對尿液檢驗報告解讀做解釋，不同醫師有不同看法。

招名威則透過臉書發表六點說明，對語意問題造成社會大眾誤解，深感抱歉，但陰、陽性僅能代表藥物在體內留存的有效濃度多寡，無法表示是否曾接觸。

侯友宜競選工作室發言人江怡臻說，戴瑋姍拿出某幼童尿液檢驗報告，謊稱「藥物濃度檢測結果高達六十四（-），證明就被餵苯巴比妥」，但質譜儀檢測結果證實未檢出。台灣事實查核中心證實，（-）是陰性的意思，並非如網傳所稱是指體內不應該有。

巴比妥 幼兒園 戴瑋姍 侯友宜 假訊息 江怡臻 賴清德

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